АСВ: требования кредиторов третьей очереди «Киви банка» будут удовлетворены
Требования кредиторов третьей очереди «Киви банка» будут удовлетворены в полном объеме, следует из сообщения агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Ликвидатор (АСВ) 19 августа дополнительно направит на расчеты с кредиторами банка третьей очереди 7,95 млрд руб., полученных от продажи ценных бумаг, говорится в сообщении АСВ. Как отмечает агентство, в результате допвыплат требования кредиторов банка будут удовлетворены в полном объеме.
По данным АСВ, доля удовлетворенных требований кредиторов третьей очереди вырастет с 80,4 до 100%, составив 32,1 млрд руб. Выплаты кредиторам «Киви банка» начались 12 июля. Ранее агентство сообщало, что на первом этапе будут удовлетворены в полном объеме требования кредиторов первой очереди, что составило 62,7 млн руб. по данным на 1 июля.
10 апреля Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации в «Киви банке», удовлетворив иск Банка России. 21 февраля ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. 1 марта первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что Центробанк не видит необходимости в санации лишившегося лицензии «Киви банка».