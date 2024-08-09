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АСВ: требования кредиторов третьей очереди «Киви банка» будут удовлетворены

Ведомости

Требования кредиторов третьей очереди «Киви банка» будут удовлетворены в полном объеме, следует из сообщения агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Ликвидатор (АСВ) 19 августа дополнительно направит на расчеты с кредиторами банка третьей очереди 7,95 млрд руб., полученных от продажи ценных бумаг, говорится в сообщении АСВ. Как отмечает агентство, в результате допвыплат требования кредиторов банка будут удовлетворены в полном объеме.

По данным АСВ, доля удовлетворенных требований кредиторов третьей очереди вырастет с 80,4 до 100%, составив 32,1 млрд руб. Выплаты кредиторам «Киви банка» начались 12 июля. Ранее агентство сообщало, что на первом этапе будут удовлетворены в полном объеме требования кредиторов первой очереди, что составило 62,7 млн руб. по данным на 1 июля.

10 апреля Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации в «Киви банке», удовлетворив иск Банка России. 21 февраля ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. 1 марта первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что Центробанк не видит необходимости в санации лишившегося лицензии «Киви банка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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