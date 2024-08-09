Т-банк планирует открыть филиалы за рубежом
Для этого совет планирует обсудить обращение к Банку России за разрешением на создание двух филиалов на территории иностранного государства. О какой именно стране идет речь, не уточняется.
О планах банка на международное развитие в начале июня в интервью «Ведомостям» рассказал председатель правления Станислав Близнюк. По его словам, масштабирование на международных рынках является ключевой задачей. Для этого в том числе был проведен ребрендинг и изменено название банка.