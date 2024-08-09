Центробанк повысил официальный курс доллара до 87,99 рублей
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком на 10-12 августа, составляет 87,992 руб, что на 1,4299 руб. выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро повысился на 1,05 руб., до 95,1844 рубля. Курс юаня повышен до 11,8911 руб. (на 2 коп.).
Российский рубль по итогам июля ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США, следует из доклада Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).
В июне рубль напротив, укрепился, – к юаню – на 5,3%, к доллару США – на 4,5%.