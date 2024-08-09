ЦБ: рубль ослаб на 0,7% по отношению к доллару США

«В июле физические лица заметно сократили объем нетто-покупок по сравнению с предыдущим месяцем, суммарно купив иностранной валюты на 39 млрд руб.», – отмечается в обзоре. Регулятор также отмечает нормализацию на рынке наличной иностранной валюты. После расширения в середине июня спредов на покупку и продажу наличной валюты в банках, в июле наблюдалось их сужение. К концу прошлого месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно.