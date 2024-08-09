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ЦБ: рубль ослаб на 0,7% по отношению к доллару США

Ведомости

Российский рубль по итогам июля ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США. Это следует из доклада Банка России «Обзор рисков финансовых рынков».

«Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля [в июле] находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.). При этом по итогам месяца рубль незначительно ослаб: относительно юаня – на 0,9%, доллара США – на 0,7%», – говорится в материале.

В июне рубль напротив, укрепился, – к юаню – на 5,3%, к доллару США – на 4,5%.

Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июле составили $12 млрд, снизившись на 15% относительно предыдущего месяца. В ЦБ объясняют снижение высокой базой предыдущего месяца. На июнь пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту. 

«В июле физические лица заметно сократили объем нетто-покупок по сравнению с предыдущим месяцем, суммарно купив иностранной валюты на 39 млрд руб.», – отмечается в обзоре. Регулятор также отмечает нормализацию на рынке наличной иностранной валюты. После расширения в середине июня спредов на покупку и продажу наличной валюты в банках, в июле наблюдалось их сужение. К концу прошлого месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно.

12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г. Аналогичный срок был установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

2 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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