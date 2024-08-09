ЦБ: рубль ослаб на 0,7% по отношению к доллару США
Российский рубль по итогам июля ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США. Это следует из доклада Банка России «Обзор рисков финансовых рынков».
«Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля [в июле] находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.). При этом по итогам месяца рубль незначительно ослаб: относительно юаня – на 0,9%, доллара США – на 0,7%», – говорится в материале.
В июне рубль напротив, укрепился, – к юаню – на 5,3%, к доллару США – на 4,5%.
Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июле составили $12 млрд, снизившись на 15% относительно предыдущего месяца. В ЦБ объясняют снижение высокой базой предыдущего месяца. На июнь пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту.
«В июле физические лица заметно сократили объем нетто-покупок по сравнению с предыдущим месяцем, суммарно купив иностранной валюты на 39 млрд руб.», – отмечается в обзоре. Регулятор также отмечает нормализацию на рынке наличной иностранной валюты. После расширения в середине июня спредов на покупку и продажу наличной валюты в банках, в июле наблюдалось их сужение. К концу прошлого месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно.
12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г. Аналогичный срок был установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.