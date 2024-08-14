Центробанк повысил официальный курс доллара до 90 рублей
Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 90,0055 руб. Стоимость рубля, выраженная в долларах, выросла на 2,95% по сравнению с предыдущим днем.
Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 100,3139 руб. Стоимость рубля, выраженная в евро, выросла на 0,24% по сравнению с предыдущим днем.
В начале августа стало известно, что по итогам июля российский рубль ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США. Это следует из доклада Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).