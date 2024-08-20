Банк России повысил курс доллара и евро на 21 августа
Банк России повысил курс доллара на 21 августа до 90,6944 руб. (на 1,15 руб.), а курс евро – до 100,2040 руб. (на 1,26 руб.), следует из данных на сайте регулятора.
При этом курс юаня снижается до 12,1161 руб. (на 0,99 руб.)
По данным на 20 августа курс доллара составляет 89,5428 руб., курс евро – 98,9355 руб., а курс юаня – 12,1201 руб.
19 августа «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экономистов писали, что увеличившийся разлет курса юаня на внутреннем и внешнем рынках поднимает вопрос о возможном пересмотре Центробанком официального курса китайской валюты на основе внебиржевых сделок – как с долларом и евро. Сейчас курс определяется на основе биржевых сделок.
По итогам июля российский рубль ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США, сообщалось в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).