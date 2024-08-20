Банк России повысил курс доллара и евро на 21 августа

19 августа «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экономистов писали, что увеличившийся разлет курса юаня на внутреннем и внешнем рынках поднимает вопрос о возможном пересмотре Центробанком официального курса китайской валюты на основе внебиржевых сделок – как с долларом и евро. Сейчас курс определяется на основе биржевых сделок.