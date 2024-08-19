Экономисты предложили ЦБ пересмотреть схему определения курса юаня

Всю неделю спред между кросс-курсом юаня к доллару в России (отношение официального курса доллара к рублю и курса юаня к рублю на Мосбирже) и курсом китайской валюты к американской на форексе находился на повышенных уровнях: по итогам торгов в пятницу он составил почти 3%, что нетипично много для внутреннего рынка. Эксперты «Ингосстрах-инвестиций», Совкомбанка, «Ренессанс капитала» и «Эксперт РА» связывают такую разницу с тем, что в России курсы основных валют формируются в разных слабо взаимосвязанных сегментах валютного рынка – биржевом и внебиржевом. Вместе с трудностями в международных расчетах это искажает понимание справедливого курса иностранных валют и снижает доверие к официальным данным ЦБ, предупреждают они.