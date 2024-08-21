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Курс евро на 22 августа вырос до максимума с октября 2023 года

Ведомости

Официальный курс евро на 22 августа вырос до максимума с октября прошлого года, следует из данных Банка России.

Регулятор установил курс доллара на 22 августа на уровне 91,6862 руб., а евро – 101,9508 руб. Курс евро поднялся выше 101 руб. впервые за четыре месяца. Выше 101,9508 руб. курс не поднимался уже 10 месяцев, то есть с октября 2023 г.

Днем ранее Банк России повысил курс доллара на 21 августа до 90,6944 руб. (на 1,15 руб.), а курс евро – до 100,2040 руб. (на 1,26 руб.).

По итогам июля российский рубль ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США, сообщалось в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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