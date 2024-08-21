Курс евро на 22 августа вырос до максимума с октября 2023 года

По итогам июля российский рубль ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США, сообщалось в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).