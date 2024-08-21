Курс евро на 22 августа вырос до максимума с октября 2023 года
Официальный курс евро на 22 августа вырос до максимума с октября прошлого года, следует из данных Банка России.
Регулятор установил курс доллара на 22 августа на уровне 91,6862 руб., а евро – 101,9508 руб. Курс евро поднялся выше 101 руб. впервые за четыре месяца. Выше 101,9508 руб. курс не поднимался уже 10 месяцев, то есть с октября 2023 г.
Днем ранее Банк России повысил курс доллара на 21 августа до 90,6944 руб. (на 1,15 руб.), а курс евро – до 100,2040 руб. (на 1,26 руб.).
По итогам июля российский рубль ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США, сообщалось в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).