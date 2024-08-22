Альфа-банк запустил ипотеку с возможностью снижения ставки вслед за ключевой

Альфа-банк запустил ипотеку с возможностью снижения ставки вслед за ключевойПрименение опции доступно один раз на любом сроке кредита
Альфа-банк запустил для физлиц новую опцию, которая позволяет снизить ставку по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе банка.
Такой пункт можно будет включить в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Применение опции доступно один раз на любом сроке кредита. Для этого нужно направить запрос в банк, проводить сделку по рефинансированию не потребуется.
«Опция, которую мы запустили, – это не плавающая ставка», – подчеркнул руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов.
По его словам, механизм позволит клиентам адаптировать ставку к более выгодным условиям рынка, а также снизить затраты на страховку, оценку объекта залога и госпошлины за регистрацию нового договора, которые возникают при рефинансировании.
В конце июля совет директоров Банка России впервые с декабря 2023 г. повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Ставка по ипотеке в Альфа-банке сейчас составляет 21,99% с первоначальным взносом от 20,1%.
ЦБ ожидает, что по итогам 2024 г. объемы выдач ипотеки составят около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов обратил внимание, что в 2023 г. было выдано ипотеки на 7,8 трлн руб., что связано с «беспрецедентной раскруткой льготных программ». В 2025 г., по прогнозу регулятора, объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб.