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Альфа-банк запустил ипотеку с возможностью снижения ставки вслед за ключевой

Применение опции доступно один раз на любом сроке кредита
Ведомости

Альфа-банк запустил для физлиц новую опцию, которая позволяет снизить ставку по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе банка.

Такой пункт можно будет включить в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Применение опции доступно один раз на любом сроке кредита. Для этого нужно направить запрос в банк, проводить сделку по рефинансированию не потребуется.

«Опция, которую мы запустили, – это не плавающая ставка», – подчеркнул руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов.

По его словам, механизм позволит клиентам адаптировать ставку к более выгодным условиям рынка, а также снизить затраты на страховку, оценку объекта залога и госпошлины за регистрацию нового договора, которые возникают при рефинансировании.

В конце июля совет директоров Банка России впервые с декабря 2023 г. повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Ставка по ипотеке в Альфа-банке сейчас составляет 21,99% с первоначальным взносом от 20,1%.

ЦБ ожидает, что по итогам 2024 г. объемы выдач ипотеки составят около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов обратил внимание, что в 2023 г. было выдано ипотеки на 7,8 трлн руб., что связано с «беспрецедентной раскруткой льготных программ». В 2025 г., по прогнозу регулятора, объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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