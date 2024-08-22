Альфа-банк запустил ипотеку с возможностью снижения ставки вслед за ключевой

ЦБ ожидает, что по итогам 2024 г. объемы выдач ипотеки составят около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов обратил внимание, что в 2023 г. было выдано ипотеки на 7,8 трлн руб., что связано с «беспрецедентной раскруткой льготных программ». В 2025 г., по прогнозу регулятора, объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб.