В ЦБ спрогнозировали объем выдач ипотеки до 5,8 трлн рублей в 2025 году
В 2025 г. объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России (ЦБ РФ) Александр Данилов в интервью «Известиям».
«В 2025 г. объемы выдач ипотеки могут составить порядка 4,8-5,8 трлн [руб.], а рост портфеля окажется в диапазоне 1,6-2,6 трлн руб. (8-13%)», – сказал он.
По итогам текущего года объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. Данилов обратил внимание, что в 2023 г. было выдано ипотеки на 7,8 трлн руб., что связано с «беспрецедентной раскруткой льготных программ».
За первую половину 2024 г. ипотечный портфель банков вырос более чем на 9%. По итогам года он увеличится примерно на 1,8–2,2 трлн руб., добавил Данилов. Это соответствует прогнозному интервалу в 7-12%, который Банк России опубликовал в июле.
С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. В Минфине заявили, что несмотря на сокращение программ льготной ипотеки, в ближайшие годы ее доля в общем объеме выдач будет сильно превышать целевой уровень в 25%.
«Ведомости» писали, что на фоне отмены льготной ипотеки под 8% после ажиотажа в июне объемы выданной ипотеки в июле рухнули в два раза: банки выдали 76 700 кредитов на 348,5 млрд руб. Относительно июля 2023 г. выдачи тоже сократились вдвое: год назад россияне взяли 168 900 жилищных кредитов на 654,2 млрд руб., что больше прошедшего июля на 55% по количеству и на 47% по объему.