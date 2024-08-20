В ЦБ спрогнозировали объем выдач ипотеки до 5,8 трлн рублей в 2025 году

«Ведомости» писали, что на фоне отмены льготной ипотеки под 8% после ажиотажа в июне объемы выданной ипотеки в июле рухнули в два раза: банки выдали 76 700 кредитов на 348,5 млрд руб. Относительно июля 2023 г. выдачи тоже сократились вдвое: год назад россияне взяли 168 900 жилищных кредитов на 654,2 млрд руб., что больше прошедшего июля на 55% по количеству и на 47% по объему.