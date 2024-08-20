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В ЦБ спрогнозировали объем выдач ипотеки до 5,8 трлн рублей в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России (ЦБ РФ) Александр Данилов в интервью «Известиям».

«В 2025 г. объемы выдач ипотеки могут составить порядка 4,8-5,8 трлн [руб.], а рост портфеля окажется в диапазоне 1,6-2,6 трлн руб. (8-13%)», – сказал он.

По итогам текущего года объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. Данилов обратил внимание, что в 2023 г. было выдано ипотеки на 7,8 трлн руб., что связано с «беспрецедентной раскруткой льготных программ».

За первую половину 2024 г. ипотечный портфель банков вырос более чем на 9%. По итогам года он увеличится примерно на 1,8–2,2 трлн руб., добавил Данилов. Это соответствует прогнозному интервалу в 7-12%, который Банк России опубликовал в июле.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. В Минфине заявили, что несмотря на сокращение программ льготной ипотеки, в ближайшие годы ее доля в общем объеме выдач будет сильно превышать целевой уровень в 25%.

«Ведомости» писали, что на фоне отмены льготной ипотеки под 8% после ажиотажа в июне объемы выданной ипотеки в июле рухнули в два раза: банки выдали 76 700 кредитов на 348,5 млрд руб. Относительно июля 2023 г. выдачи тоже сократились вдвое: год назад россияне взяли 168 900 жилищных кредитов на 654,2 млрд руб., что больше прошедшего июля на 55% по количеству и на 47% по объему.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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