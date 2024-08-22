ФАС признала ненадлежащей рекламу акции Альфа-банка и «Яндекс.Еды»

В 2023 г. ФАС выявила 4353 нарушения закона о рекламе. Больше всего (31%) нарушений было зафиксировано в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента. Свыше 16% нарушений ФАС выявила в рекламе финансовых услуг. Еще по 9% всех нарушений составила недостоверная и вводящая в заблуждение реклама. Реже всего в рекламе встречаются нарушения этики (менее 2%), сообщали в ведомстве.