ФАС признала ненадлежащей рекламу акции Альфа-банка и «Яндекс.Еды»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и «Яндекс.Еды» из-за неполной информации о кешбэке при оплате услуг сервиса доставки продуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверку ФАС начала после получения жалобы от гражданина на рекламу акции, которую он увидел на федеральных телеканалах.
«В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 руб., размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия», – пояснили в ФАС.
Служба признала рекламу Альфа-банка и «Яндекс.Еды» ненадлежащей и выдала предписания о прекращении нарушения закона. В случае его неисполнения компаниям грозят штрафы.
В 2023 г. ФАС выявила 4353 нарушения закона о рекламе. Больше всего (31%) нарушений было зафиксировано в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента. Свыше 16% нарушений ФАС выявила в рекламе финансовых услуг. Еще по 9% всех нарушений составила недостоверная и вводящая в заблуждение реклама. Реже всего в рекламе встречаются нарушения этики (менее 2%), сообщали в ведомстве.