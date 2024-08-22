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ФАС признала ненадлежащей рекламу акции Альфа-банка и «Яндекс.Еды»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и «Яндекс.Еды» из-за неполной информации о кешбэке при оплате услуг сервиса доставки продуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверку ФАС начала после получения жалобы от гражданина на рекламу акции, которую он увидел на федеральных телеканалах.

«В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 руб., размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия», – пояснили в ФАС.

Служба признала рекламу Альфа-банка и «Яндекс.Еды» ненадлежащей и выдала предписания о прекращении нарушения закона. В случае его неисполнения компаниям грозят штрафы.

В 2023 г. ФАС выявила 4353 нарушения закона о рекламе. Больше всего (31%) нарушений было зафиксировано в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента. Свыше 16% нарушений ФАС выявила в рекламе финансовых услуг. Еще по 9% всех нарушений составила недостоверная и вводящая в заблуждение реклама. Реже всего в рекламе встречаются нарушения этики (менее 2%), сообщали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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