Крупные ритейлеры обещают сдерживать цены на электронику и технику

Крупные ритейлеры обещают сдерживать цены на электронику и техникуНо средний чек на миксеры, электробритвы и наушники вырос почти на 20%
Крупные ритейлеры «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» будут добровольно сдерживать цены на бытовую технику и электронику. Об этом представители компаний сообщили «Ведомостям» после появления инициативы ФАС ограничить цены на электронику и бытовую технику в магазинах торговых сетей.
ФАС России предложила торговым сетям DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» ограничить цены и наценки на ряд пользующихся спросом моделей техники, говорилось в сообщении ведомства 13 августа. По мнению антимонопольной службы, подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных у населения товаров. О каких конкретно категориях электроники и бытовой техники идет речь, в сообщении не говорится. «Ведомости» направили запрос в ФАС за уточнениями.
В 2023 г. крупнейшие торговые сети взяли на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок, что позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники, говорится в сообщении ФАС.
«Ситилинк» получила и ознакомилась с предложением ФАС о снижении цен на бытовую технику и электронику, сообщил представитель компании. «Концептуально онлайн-ритейлер поддерживает инициативу ведомства и готовит список товаров, на которые будут снижены цены», – заявил он. О подробностях представитель ритейлера пообещал рассказать позже.
«М.Видео-Эльдорадо» также поддержало предложение ФАС «по фиксации цен на ряд пользующихся спросом моделей техники в преддверии нового учебного года», говорит представитель ритейлера. Также в ближайшее время торговая сеть подготовит перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября, сообщил он.
«Ведомости» также направили запрос в DNS.
По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в целом средний чек по всем категориям электроники в первом полугодии 2024 г. по вырос на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 г. и составил 6991 руб. При этом число покупок снизилось на 5%, оценили аналитики, не приводя абсолютных значений количественных показателей.
Согласно статистике «Чек Индекса», сильнее всего средняя цена выросла в категории мелкой электроники и аксессуаров, в основном кухонной (кофемолки, миксеры) или уходовой (электробритвы, триммеры, эпиляторы, фены), а также в категориях наушников, смарт-часов и т. д. По данным аналитиков, в первые шесть месяцев 2024 г. средний чек на мелкую электронику оказался на 18% выше, чем в том же периоде прошлого года, и составил 3812 руб. При этом число покупок снизилось на 7%.
По статистике «Чек Индекса», в I квартале 2024 г., средний чек на игровые консоли оказался на 14% выше, чем за аналогичный период годом ранее, и составил 25 771 руб. На компьютеры средний чек вырос на 13% до 42 330 руб., а на ноутбуки – на 8% до 52 030 руб.
Скорее всего, ФАС порекомендует торговым сетям принять на себя обязательства не в отношении всех товаров, а только в определенных сегментах или категориях, считает советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. По ее мнению, речь может идти о бытовой технике и электронике из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования, в том числе, о так называемой социально значимой техника. Сюда включают, к примеру, ноутбуки, мобильные телефоны, телевизоры, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины и т.д., перечисляет эксперт.
ФАС будет анализировать ответы торговых сетей на свои запросы и отслеживать стоимость товаров у поставщиков и ритейлеров. В процессе антимонопольный орган может обратить внимание как на необоснованное повышение цен на ряд пользующихся спросом моделей техники, так и на отсутствие такого повышения, рекомендовав сетям не повышать цены и ограничить наценки, продолжает Павлухина. В то же время, несмотря на то, что указания ведомства носят рекомендательный порядок, скорее всего, торговые сети будут их придерживаться, полагает эксперт.
ФАС может придерживаться двух сценариев действий, указывает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Мягкий сценарий – это как раз то, что сейчас происходит, когда антимонопольный орган обращается к участникам рынка и совершенно необязательно ко всем, поясняет юрист. Достаточно обратиться к субъектам с доминирующим положением на рынке с предложением скорректировать ценовую политику, повысить доступность тех или иных товаров, отметила Барабаш.
Жесткий сценарий предполагает направление участникам рынка предупреждений о необходимости совершить некие действия, направленные на устранение нарушений, говорит она. Если получатели предупреждений бездействуют, то, по словам Барабаш, антимонопольный орган может выписать штраф – в худшем случае, оборотный в размере до 15% выручки, полученной на конкретном рынке.
Чтобы обеспечить результативность инициативы ФАС по сдерживанию цен, целесообразно четко определить перечень товаров по аналогии с тем, как по инициативе Минпромторга зафиксирован в нормативной базе перечень социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости, рассуждает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Логика ФАС понятна: под влиянием санкций зарубежные, в первую очередь, китайские банки прекращают прием платежей из России, в связи с чем транзакционные издержки российских импортеров растут. Это в сочетании с ослаблением рубля в августе неизбежно сказывается на рублевой себестоимости новых партий техники и электроники. Так, уже сейчас комиссии посредникам при трансграничных платежах зарубежным контрагентам могут составлять 5-5,5%», – рассказал Бурмистров.