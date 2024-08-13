Крупные ритейлеры обещают сдерживать цены на электронику и технику

ФАС будет анализировать ответы торговых сетей на свои запросы и отслеживать стоимость товаров у поставщиков и ритейлеров. В процессе антимонопольный орган может обратить внимание как на необоснованное повышение цен на ряд пользующихся спросом моделей техники, так и на отсутствие такого повышения, рекомендовав сетям не повышать цены и ограничить наценки, продолжает Павлухина. В то же время, несмотря на то, что указания ведомства носят рекомендательный порядок, скорее всего, торговые сети будут их придерживаться, полагает эксперт.