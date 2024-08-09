В первом полугодии спрос на умные колонки вырос в 1,5 раза

В первом полугодии спрос на умные колонки вырос в 1,5 разаИх все активнее применяют в умных домах и даже используют как няню для ребенка
В России в январе – июне 2024 г. было куплено 2,4 млн умных колонок на 21,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в штуках составил 41%, в деньгах – 52%. 82,2% от всех продаж в штуках приходится на колонки «Яндекса», колонки VK заняли 6,9% рынка, у «Сбера» 4%. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Марвел-дистрибуции».
Представитель группы «М.видео-Эльдорадо» отметил, что, по оценкам компании, за полугодие продажи колонок в деньгах год к году выросли на 69% до 20 млрд руб., а в штуках прирост составил 44% и достиг 2,2 млн устройств. При этом средняя цена умной колонки составила 8900 руб. По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек на умные колонки в первом полугодии 2024 г. составил 8089 руб., что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а число покупок увеличилось на 39% (абсолютные данные не приводятся).