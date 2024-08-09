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В первом полугодии спрос на умные колонки вырос в 1,5 раза

Их все активнее применяют в умных домах и даже используют как няню для ребенка
Мария Арялина
Квартиры и дома в России скоро будут заставлены умными колонками в несколько рядов/ Максим Стулов / Ведомости

В России в январе – июне 2024 г. было куплено 2,4 млн умных колонок на 21,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в штуках составил 41%, в деньгах – 52%. 82,2% от всех продаж в штуках приходится на колонки «Яндекса», колонки VK заняли 6,9% рынка, у «Сбера» 4%. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Марвел-дистрибуции».

Представитель группы «М.видео-Эльдорадо» отметил, что, по оценкам компании, за полугодие продажи колонок в деньгах год к году выросли на 69% до 20 млрд руб., а в штуках прирост составил 44% и достиг 2,2 млн устройств. При этом средняя цена умной колонки составила 8900 руб. По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек на умные колонки в первом полугодии 2024 г. составил 8089 руб., что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а число покупок увеличилось на 39% (абсолютные данные не приводятся).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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