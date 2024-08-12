Продажи ноутбуков перед новым учебным годом активизировались

Всего в июле 2024 г. в России пользователи приобрели 212 000 ноутбуков на 13,2 млрд руб., что сопоставимо с прошлогодними значениями в 214 500 шт. на 13,3 млрд руб., указал представитель дистрибутора «Марвел-дистрибуция». Самыми популярными брендами в штучных продажах на российском рынке в прошлом месяце стали тайваньский Asus (16,2%), китайский Huawei (14,7%), тайваньский MSI (8,4%), американский Apple (6,7%) и китайская марка Lenovo (6,4%), подсчитали аналитики «Марвел-дистрибуции». В июле 2023 г. список лидеров выглядел несколько иначе: MSI (20,5%), Huawei (13%), Asus (11,2%), Lenovo (8,2%) и Acer (6,8%).