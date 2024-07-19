За полгода россияне скупили более миллиона планшетов на 23 млрд рублей

Продажи планшетов в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 32% в денежном и на 29% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., подсчитали в «М.видео-Эльдорадо». За первые шесть месяцев россияне купили 1,1 млн планшетов на сумму 23 млрд руб. В топ-5 брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei и Honor из КНР, южнокорейская Samsung, американская Apple и китайская Xiaomi вместе c брендом Redmi, приводит данные ритейлер.