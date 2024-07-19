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За полгода россияне скупили более миллиона планшетов на 23 млрд рублей

Рост спроса эксперты связывают с появлением новых моделей и отечественных брендов
Кристина Холупова
На повышение спроса, по данным «М.видео», повлияли новые модели гаджетов Honor, Samsung, Apple, а также активный рост спроса на российские планшеты/ Александр Артёменков / ТАСС

Продажи планшетов в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 32% в денежном и на 29% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., подсчитали в «М.видео-Эльдорадо». За первые шесть месяцев россияне купили 1,1 млн планшетов на сумму 23 млрд руб. В топ-5 брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei и Honor из КНР, южнокорейская Samsung, американская Apple и китайская Xiaomi вместе c брендом Redmi, приводит данные ритейлер.

Схожие данные приводит IT-холдинг Fplus. По данным компании, с января по май в стране было продано 1,15 млн устройств на 23,1 млрд руб. Годом ранее продажи за первые пять месяцев составили 17,5 млрд руб., уточнил представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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