Киргизские банки «Компаньон» и «Айыл банк» приостановили переводы через Сбербанк
Киргизские банки «Айыл банк» и «Компаньон» приостановили денежные переводы через российские банки.
Пресс-служба «Айыл банка» сообщила, что переводы с приложения Сбербанка на карты и счета клиентов банка приостановлены на неопределенный срок. В финансовой организации уточнили, что переводы через системы «Золотая Корона» и «Астрасенд» работают штатно.
Переводы через Сбербанк и Т-банк приостановил также банк «Компаньон». Переводы из России на карты банка в настоящий момент доступны через приложения Sendy, банк «Мир Привилегий» и Золотая Корона.
21 августа портал 24.kg сообщил, что в Киргизии более 10 банков не готовы делать переводы в российские банки из-за опасений вторичных санкций. Отправка и получение денег пока остается возможной через некоторые системы денежных переводов – «Золотая корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим», Ria и Pluspay.
На невозможность транзакций из-за западных санкций против России сослались «Демир банк», «Финанскредитбанк», «Керемет банк», Mbank, «Халык банк», «Коммерческий банк КСБ» и «Оптима банк». В «Бакай банке» объяснили недоступность онлайн-переводов техническими причинами. По данным портала, переводы на российские карты также невозможны через «Банк Азии», «Элдик банк» («РСК банк»), «Кыргызкоммерцбанк» и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB).
12 июня минфин США внес Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. На следующий день «Интерфакс» сообщил, что восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Но уже 14 июня банки возобновили работу с денежными переводами из РФ.