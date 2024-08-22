Киргизские банки «Компаньон» и «Айыл банк» приостановили переводы через Сбербанк

12 июня минфин США внес Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. На следующий день «Интерфакс» сообщил, что восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Но уже 14 июня банки возобновили работу с денежными переводами из РФ.