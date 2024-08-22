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Киргизские банки «Компаньон» и «Айыл банк» приостановили переводы через Сбербанк

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Киргизские банки «Айыл банк» и «Компаньон» приостановили денежные переводы через российские банки.

Пресс-служба «Айыл банка» сообщила, что переводы с приложения Сбербанка на карты и счета клиентов банка приостановлены на неопределенный срок. В финансовой организации уточнили, что переводы через системы «Золотая Корона» и «Астрасенд» работают штатно.

Переводы через Сбербанк и Т-банк приостановил также банк «Компаньон». Переводы из России на карты банка в настоящий момент доступны через приложения Sendy, банк «Мир Привилегий» и Золотая Корона.

21 августа портал 24.kg сообщил, что в Киргизии более 10 банков не готовы делать переводы в российские банки из-за опасений вторичных санкций. Отправка и получение денег пока остается возможной через некоторые системы денежных переводов – «Золотая корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим», Ria и Pluspay.

На невозможность транзакций из-за западных санкций против России сослались «Демир банк», «Финанскредитбанк», «Керемет банк», Mbank, «Халык банк», «Коммерческий банк КСБ» и «Оптима банк». В «Бакай банке» объяснили недоступность онлайн-переводов техническими причинами. По данным портала, переводы на российские карты также невозможны через «Банк Азии», «Элдик банк» («РСК банк»), «Кыргызкоммерцбанк» и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB).

12 июня минфин США внес Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. На следующий день «Интерфакс» сообщил, что восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Но уже 14 июня банки возобновили работу с денежными переводами из РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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