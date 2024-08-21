Более 10 банков Киргизии сообщили о приостановке переводов в банки России
В Киргизии более 10 банков не готовы делать переводы (в обоих направлениях) в российские банки из-за опасений вторичных санкций, выяснил местный портал 24.kg. Отправка и получение денег пока остается возможной через некоторые системы денежных переводов – «Золотая корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим», Ria и Pluspay.
В частности, в «Демир банке» пояснили, что так как российские банки находятся под санкциями, то переводы в них не пройдут. При этом доступны переводы по паспортным данным через системы Western Union, Moneygram и «Золотая корона».
На невозможность транзакций из-за западных санкций против России также сослались «Халык банк», «Коммерческий банк КСБ», «Оптима банк». В «Бакай банке» объяснили недоступность онлайн-переводов техническими причинами. По данным 24.kg, переводы на российские карты также невозможны через «Банк Азии», «Элдик банк» («РСК банк»), «Кыргызкоммерцбанк» и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB).
При этом переводы на российские карты, в том числе Сбербанка и Т-банка, пока доступны в «Айыл банке», «Компаньоне», «Евразийском сберегательном банке» (ЕСБ). Через последний банк также доступны переводы на карты МТС-банка.
12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. На следующий день «Интерфакс» сообщил, что восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Но уже 14 июня банки республики возобновили работу с денежными переводами из РФ.