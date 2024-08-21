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Более 10 банков Киргизии сообщили о приостановке переводов в банки России

Ведомости

В Киргизии более 10 банков не готовы делать переводы (в обоих направлениях) в российские банки из-за опасений вторичных санкций, выяснил местный портал 24.kg. Отправка и получение денег пока остается возможной через некоторые системы денежных переводов – «Золотая корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим», Ria и Pluspay.

В частности, в «Демир банке» пояснили, что так как российские банки находятся под санкциями, то переводы в них не пройдут. При этом доступны переводы по паспортным данным через системы Western Union, Moneygram и «Золотая корона».

В «Финанскредитбанке» заявили, что не предоставляют услуги по переводу на карты «Сбербанка», «МТС банка» и Т-Банка (бывший «Тинькофф»). О приостановке переводов в обоих направлениях через российские банки на неопределенный срок 19-20 августа также сообщили «Керемет банк» и Mbank.

На невозможность транзакций из-за западных санкций против России также сослались «Халык банк», «Коммерческий банк КСБ», «Оптима банк». В «Бакай банке» объяснили недоступность онлайн-переводов техническими причинами. По данным 24.kg, переводы на российские карты также невозможны через «Банк Азии», «Элдик банк» («РСК банк»), «Кыргызкоммерцбанк» и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB).

При этом переводы на российские карты, в том числе Сбербанка и Т-банка, пока доступны в «Айыл банке», «Компаньоне», «Евразийском сберегательном банке» (ЕСБ). Через последний банк также доступны переводы на карты МТС-банка.

12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. На следующий день «Интерфакс» сообщил, что восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Но уже 14 июня банки республики возобновили работу с денежными переводами из РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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