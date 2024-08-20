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Киргизский банк «Керемет» приостановил переводы через российские банки

Ведомости

Киргизский банк «Керемет» приостановил денежные переводы через российские банки, сообщается на официальном сайте организации.

«Приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков ПАО "Сбербанк", ПАО "МТС Банк", АО "Т-банк" (Тинькофф) и оператора национальной платежной системы Российской Федерации АО "НСПК"», – говорится в сообщении.

Переводы приостановлены в обоих направлениях на неопределенный срок. Банк уточняет, что они доступны по таким международным системам, как «Золотая корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим» и Ria.

13 июня восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Ограничения ввели РСК-банк, «КСБ банк», банк «Компаньон», Doscredobank, KICB, Mbank и «Керемет банк». Это произошло на следующий день после введения санкций США против Мосбиржи.

В августе один из крупнейших банков Киргизии Mbank тоже приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок. Уточняется, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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