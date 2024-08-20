Киргизский банк «Керемет» приостановил переводы через российские банки
Киргизский банк «Керемет» приостановил денежные переводы через российские банки, сообщается на официальном сайте организации.
Переводы приостановлены в обоих направлениях на неопределенный срок. Банк уточняет, что они доступны по таким международным системам, как «Золотая корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим» и Ria.
13 июня восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Ограничения ввели РСК-банк, «КСБ банк», банк «Компаньон», Doscredobank, KICB, Mbank и «Керемет банк». Это произошло на следующий день после введения санкций США против Мосбиржи.
В августе один из крупнейших банков Киргизии Mbank тоже приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок. Уточняется, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.