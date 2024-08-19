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Киргизский Mbank приостановил переводы через российские банки

Ведомости

Один из крупнейших банков Киргизии Mbank приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«С 16 августа 2024 г. денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф [нынешнее название – “Т-Банк”] и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок», – говорится в сообщении.

Уточняется, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.

13 июня восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Ограничения ввели РСК-банк, «КСБ банк», банк «Компаньон», Doscredobank, KICB, Mbank и «Керемет банк». Это произошло на следующий день после введения санкций США против Мосбиржи.

Банки Киргизии возобновили работу с денежными переводами из России на следующий день, 14 июня.

12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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