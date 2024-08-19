Киргизский Mbank приостановил переводы через российские банки
Один из крупнейших банков Киргизии Mbank приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Уточняется, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.
13 июня восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Ограничения ввели РСК-банк, «КСБ банк», банк «Компаньон», Doscredobank, KICB, Mbank и «Керемет банк». Это произошло на следующий день после введения санкций США против Мосбиржи.
Банки Киргизии возобновили работу с денежными переводами из России на следующий день, 14 июня.
12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.