Народный банк Китая начал стресс-тест банков

20 августа стало известно, что Народный банк Китая оставил базовую ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,35% годовых. Базовая ставка по кредитам сроком на пять лет также сохранилась на прежнем уровне – 3,85%. Последний раз банк менял ставки в июле, неожиданно понизив их с 3,45% и 3,95% соответственно. Тогда сокращение объяснили намерением регулятора перейти к основанному на ставках механизму денежно-кредитной политики для лучшего контроля процентных ставок.