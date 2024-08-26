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Народный банк Китая начал стресс-тест банков

Ведомости

Народный банк Китая (НБК) начал стресс-тест банков, чтобы избежать кризиса на рынке облигаций, сообщает Bloomberg со ссылкой на газету китайского ЦБ.

По информации агентства, китайский регулятор опасается, что ралли может вызвать дисбаланс на рынке долгосрочных госбондов. Как отмечает газета НБК, если доходность резко пойдет вверх, высокая концентрация капитала в облигациях может легко обернуться «паническим бегством», поэтому фининститутам нужно быть способными выдержать сильное падение стоимости облигаций со скачком доходности вплоть до 50 базисных пунктов. Опрошенные эксперты сообщили, что инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности на рынке китайских облигаций в настоящий момент.

Как напоминает Bloomberg, НБК не стремился и не будет стремиться запрещать инвестиции или торговлю государственными облигациями. Однако он видит риски в покупательском буме ценных бумаг. Сами стресс-тесты должны показать, смогут ли банки справиться с резкими рыночными колебаниями в гипотетических и экстремальных условиях с их текущими активами

20 августа стало известно, что Народный банк Китая оставил базовую ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,35% годовых. Базовая ставка по кредитам сроком на пять лет также сохранилась на прежнем уровне – 3,85%. Последний раз банк менял ставки в июле, неожиданно понизив их с 3,45% и 3,95% соответственно. Тогда сокращение объяснили намерением регулятора перейти к основанному на ставках механизму денежно-кредитной политики для лучшего контроля процентных ставок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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