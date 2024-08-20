Народный банк Китая оставил базовую ставку на уровне 3,35%

В конце июля Народный банк Китая также рекордно снизил ставку по кредитам сроком на год, которые выдаются в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Новая процентная ставка составила 2,3%, до этого она была на уровне 2,5%. Регулятор снизил ставку на максимум с апреля 2020 г. и впервые за текущий год.