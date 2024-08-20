Народный банк Китая оставил базовую ставку на уровне 3,35%
Народный банк Китая оставил базовую ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,35% годовых, следует из сообщения регулятора.
Базовая ставка по кредитам сроком на пять лет также сохранилась на прежнем уровне – 3,85%. Последний раз банк менял ставки в июле, неожиданно понизив их с 3,45% и 3,95% соответственно. Тогда сокращение объяснили намерением регулятора перейти к основанному на ставках механизму денежно-кредитной политики для лучшего контроля процентных ставок.
Агентство Reuters отмечает, что сохранившиеся ставки оправдали ожидания рынка, при этом понижение в предыдущем месяце было неожиданным. В июле объем банковского кредитования в Китае упал до минимума за последние 15 лет – до 250 млрд юаней ($36,28 млрд). Показатель почти на 88% меньше, чем в июне. Снижение произошло из-за ожидания дополнительных мер по смягчению денежно-кредитной политики.
Экономисты американского инвестиционного банка Goldman Sachs в разговоре с Reuters заявили, что смягчение денежно-кредитной политики необходимо для того, чтобы остановить дальнейшее ослабление внутреннего спроса. По их мнению, это также поможет гарантировать, что реальный рост ВВП останется близким к 5% в годовом исчислении во второй половине 2024 г.
В конце июля Народный банк Китая также рекордно снизил ставку по кредитам сроком на год, которые выдаются в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Новая процентная ставка составила 2,3%, до этого она была на уровне 2,5%. Регулятор снизил ставку на максимум с апреля 2020 г. и впервые за текущий год.