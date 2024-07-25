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ЦБ Китая рекордно снизил ставку по программе среднесрочного кредитования

Ведомости

Народный банк Китая рекордно снизил ставку по кредитам сроком на год, которые выдаются в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), сообщает агентство Xinhua со ссылкой на регулятор.

Новая процентная ставка составила 2,3%, до этого она была на уровне 2,5%. Регулятор снизил ставку на максимум с апреля 2020 г. и впервые за текущий год. В сообщении китайского ЦБ отмечается, что ближе к концу месяца спрос на ликвидность со стороны финансовых учреждений значительно вырос. Вместе с этим наблюдается повышенное давление на процентные ставки.

«На этот раз Народный банк Китая провел определенные операции с MLF с чистыми инвестициями в размере 200 млрд юаней ($27,6 млрд), что в большей степени соответствует среднему уровню и долгосрочным потребностям финансовых учреждений», – отмечает пресс-служба банка. Регулятор также предоставил банкам 235 млрд юаней ($32,4 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,7% годовых.

Агентство Bloomberg отмечает, что фьючерсы на облигации Китая выросли вместе с юанем после снижения, хотя динамика была скромной. Согласно публикации, снижение ставок Народным банком Китая указывает на необходимость поддержать рост во II квартале, который оказался хуже, чем ожидалось. Регулятор воздерживался от снижения ставок с конца прошлого года, поскольку стремился сохранить стабильный курс юаня.

До этого, 22 июля, Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов – до 3,35% годовых. Согласно сообщению регулятора, решение было принято для увеличения финансовой поддержки экономики.

15 июля Государственное статистическое управление КНР отчиталось о росте ВВП за первое полугодие 2024 г. на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 61,68 трлн юаней (примерно $8,65 трлн). При этом во II квартале 2024 г. китайская экономика выросла на 4,7% в годовом выражении (в I – на 5,3%) – и всего на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Темпы роста в целом замедляются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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