ЦБ Китая рекордно снизил ставку по программе среднесрочного кредитования

15 июля Государственное статистическое управление КНР отчиталось о росте ВВП за первое полугодие 2024 г. на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 61,68 трлн юаней (примерно $8,65 трлн). При этом во II квартале 2024 г. китайская экономика выросла на 4,7% в годовом выражении (в I – на 5,3%) – и всего на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Темпы роста в целом замедляются.