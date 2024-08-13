Мировые центробанки стремительно снижают ставки

Среди крупнейших центробанков за последние три месяца к снижению ставок прибегали: ЕЦБ – в июне с 4,5 до 4,25%, Банк Англии – в августе с 5,25 до 5%, Народный банк Китая – в июле с 3,45 до 3,35%, Швейцарский национальный банк – с 1,75% на декабрь прошлого года до 1,5% в марте и 1,25% в июне, Банк Канады – с 5% на апрель до 4,75% в июне и 4,5% в июле.