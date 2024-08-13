Мировые центробанки стремительно снижают ставки

Мировые центробанки стремительно снижают ставкиЗа последние три месяца глобальные ЦБ опускали ставку 35 раз
Центральные банки по всему миру резко ускорили темпы сокращения процентных ставок. За май – июль текущего года было зафиксировано 35 таких снижений – это самый высокий показатель за последние четыре года, обратили внимание эксперты Bank of America (BofA). Это самый высокий темп с «ковидогеддона» 2020 г.: тогда за март – май (BoFA оценивает периоды длительностью три месяца) регуляторы провели 92 снижения. Предпоследний максимум был зафиксирован в разгар глобального финансового кризиса 2009 г. Тогда за февраль – апрель центробанки снизили ставки 76 раз.
Среди крупнейших центробанков за последние три месяца к снижению ставок прибегали: ЕЦБ – в июне с 4,5 до 4,25%, Банк Англии – в августе с 5,25 до 5%, Народный банк Китая – в июле с 3,45 до 3,35%, Швейцарский национальный банк – с 1,75% на декабрь прошлого года до 1,5% в марте и 1,25% в июне, Банк Канады – с 5% на апрель до 4,75% в июне и 4,5% в июле.