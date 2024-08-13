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Мировые центробанки стремительно снижают ставки

За последние три месяца глобальные ЦБ опускали ставку 35 раз
Антон Козлов
Центробанки смягчают политику на фоне признаков замедления глобальной экономики/ Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Центральные банки по всему миру резко ускорили темпы сокращения процентных ставок. За май – июль текущего года было зафиксировано 35 таких снижений – это самый высокий показатель за последние четыре года, обратили внимание эксперты Bank of America (BofA). Это самый высокий темп с «ковидогеддона» 2020 г.: тогда за март – май (BoFA оценивает периоды длительностью три месяца) регуляторы провели 92 снижения. Предпоследний максимум был зафиксирован в разгар глобального финансового кризиса 2009 г. Тогда за февраль – апрель центробанки снизили ставки 76 раз.

Среди крупнейших центробанков за последние три месяца к снижению ставок прибегали: ЕЦБ – в июне с 4,5 до 4,25%, Банк Англии – в августе с 5,25 до 5%, Народный банк Китая – в июле с 3,45 до 3,35%, Швейцарский национальный банк – с 1,75% на декабрь прошлого года до 1,5% в марте и 1,25% в июне, Банк Канады – с 5% на апрель до 4,75% в июне и 4,5% в июле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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