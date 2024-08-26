После задержания Дурова криптовалюта Toncoin упала почти на 19%

О запуске блокчейна Telegram Open Network (TON) Павел и Николай Дуровы сообщили еще в 2018 г., однако в 2020 г. они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2019 г. SEC подала в суд на Telegram за привлечение $1,7 млрд в рамках первичного размещения монет (термин ICO используется по аналогии с IPO, вместо ценных бумаг выпускается криптовалюта) с использованием токена Gram. Тогда американский регулятор назвал актив незарегистрированной бумагой.