После задержания Дурова криптовалюта Toncoin упала почти на 19%
После сообщения о задержании основателя Telegram и основателя Toncoin (TON) Павла Дурова криптовалюта снизилась в цене на 18,9%: с $6,79 на 23:40 мск 24 августа до $5,5 на 15:00 мск 26 августа, следует из данных биржи Binance.
О запуске блокчейна Telegram Open Network (TON) Павел и Николай Дуровы сообщили еще в 2018 г., однако в 2020 г. они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2019 г. SEC подала в суд на Telegram за привлечение $1,7 млрд в рамках первичного размещения монет (термин ICO используется по аналогии с IPO, вместо ценных бумаг выпускается криптовалюта) с использованием токена Gram. Тогда американский регулятор назвал актив незарегистрированной бумагой.
В сентябре 2023 г. Дуров представил блокчейн TON, в частности криптовалюту Toncoin, которую, по его словам, планировалось на регулярной основе использовать бизнесу и разработчикам в Telegram. После сообщения о задержании Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже, TON сместился со списка топ-10 самых активных валют на международных площадках. Как сообщает портал Crypto Briefing с 24 августа рыночная капитализация монеты упала с $17,1 млрд до $14 млрд.
Аналогичным образом произошло снижение стоимости криптовалюты Notcoin (NOT). Эта криптовалюта в основном используется в мини-приложениях и играх самого мессенджера Telegram. Несмотря на это, цена упала на 21%, хоть она и оставалась крайне низкой – чуть более 1 руб. за монету.
СМИ сообщали, что задержание Дурова связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.