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После задержания Дурова криптовалюта Toncoin упала почти на 19%

Ведомости

После сообщения о задержании основателя Telegram и основателя Toncoin (TON) Павла Дурова криптовалюта снизилась в цене на 18,9%: с $6,79 на 23:40 мск 24 августа до $5,5 на 15:00 мск 26 августа, следует из данных биржи Binance.

О запуске блокчейна Telegram Open Network (TON) Павел и Николай Дуровы сообщили еще в 2018 г., однако в 2020 г. они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2019 г. SEC подала в суд на Telegram за привлечение $1,7 млрд в рамках первичного размещения монет (термин ICO используется по аналогии с IPO, вместо ценных бумаг выпускается криптовалюта) с использованием токена Gram. Тогда американский регулятор назвал актив незарегистрированной бумагой.

В сентябре 2023 г. Дуров представил блокчейн TON, в частности криптовалюту Toncoin, которую, по его словам, планировалось на регулярной основе использовать бизнесу и разработчикам в Telegram. После сообщения о задержании Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже, TON сместился со списка топ-10 самых активных валют на международных площадках. Как сообщает портал Crypto Briefing с 24 августа рыночная капитализация монеты упала с $17,1 млрд до $14 млрд.

Аналогичным образом произошло снижение стоимости криптовалюты Notcoin (NOT). Эта криптовалюта в основном используется в мини-приложениях и играх самого мессенджера Telegram. Несмотря на это, цена упала на 21%, хоть она и оставалась крайне низкой – чуть более 1 руб. за монету.

СМИ сообщали, что задержание Дурова связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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