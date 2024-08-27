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За год количество криптомиллионеров выросло почти вдвое

Ведомости

Количество человек, имеющими криптокошельки ценностью более $1 млн с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. увеличилось на 95%, составив 172 300 человек. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Henley & Partners.

Число биткоин-миллионеров выросло за год на 111%, до 85 400 человек. Общая рыночная стоимость криптоактивов достигла $2,3 трлн по сравнению с $1,2 трлн в прошлом году. Глава отдела исследований New World Wealth Эндрю Амоилс подчеркивает, что группа миллионеров показала лучшие результаты за последний год, в то время как рост миллиардеров был намного ниже и в основном обусловлен биткойном.

В исследовании также отмечается вопрос миграции криптовалютных столиц мира. Сингапур сохранил позицию криптовалютного центра, достигнув высшего балла в 45,7 из 60 согласно индекс Heney & Partners (индекс рассчитан по нескольким критериям: от уровня внедренности криптовалюты в экономику страны до юридической свободы). Второе место занял Гонконг. ОАЭ заняли третье место, предлагая значительные налоговые льготы и быстро развивающуюся цифровую экономику.

30 июля Госдума приняла законопроекты по регулированию рынка криптовалют. Законопроект, который позволяет Банку России запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах, предлагается внести в законы о Банке России, валютном регулировании и валютном контроле, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также в закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Авторы документа ожидают, что его реализация будет способствовать развитию конкуренции, повышению доступности товаров, а также росту прибыли предпринимателей и привлечению инвестиций. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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