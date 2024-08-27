За год количество криптомиллионеров выросло почти вдвое

30 июля Госдума приняла законопроекты по регулированию рынка криптовалют. Законопроект, который позволяет Банку России запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах, предлагается внести в законы о Банке России, валютном регулировании и валютном контроле, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также в закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Авторы документа ожидают, что его реализация будет способствовать развитию конкуренции, повышению доступности товаров, а также росту прибыли предпринимателей и привлечению инвестиций. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.