За год количество криптомиллионеров выросло почти вдвое
Количество человек, имеющими криптокошельки ценностью более $1 млн с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. увеличилось на 95%, составив 172 300 человек. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Henley & Partners.
Число биткоин-миллионеров выросло за год на 111%, до 85 400 человек. Общая рыночная стоимость криптоактивов достигла $2,3 трлн по сравнению с $1,2 трлн в прошлом году. Глава отдела исследований New World Wealth Эндрю Амоилс подчеркивает, что группа миллионеров показала лучшие результаты за последний год, в то время как рост миллиардеров был намного ниже и в основном обусловлен биткойном.
В исследовании также отмечается вопрос миграции криптовалютных столиц мира. Сингапур сохранил позицию криптовалютного центра, достигнув высшего балла в 45,7 из 60 согласно индекс Heney & Partners (индекс рассчитан по нескольким критериям: от уровня внедренности криптовалюты в экономику страны до юридической свободы). Второе место занял Гонконг. ОАЭ заняли третье место, предлагая значительные налоговые льготы и быстро развивающуюся цифровую экономику.
30 июля Госдума приняла законопроекты по регулированию рынка криптовалют. Законопроект, который позволяет Банку России запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах, предлагается внести в законы о Банке России, валютном регулировании и валютном контроле, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также в закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Авторы документа ожидают, что его реализация будет способствовать развитию конкуренции, повышению доступности товаров, а также росту прибыли предпринимателей и привлечению инвестиций. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.