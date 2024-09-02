Сбербанк выпустит первые собственные ЦФА с фиксированной доходностью
Как отмечает кредитная организация, выпуски будут доступны как физическим, так и юридическим лицам. Сбор заявок на покупку ЦФА пройдет со 2 по 10 сентября 2024 г. на платформе «Цифровые активы» банка.
Стоимость одного ЦФА по обоим выпускам составит 1000 руб., минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов - 10 млн руб. Для выпуска ЦФА со сроком погашения три месяца объем прав при погашении одного ЦФА составит 1045 руб., тогда как для выпуска со сроком погашения в год – 1200 руб.
12 июля «Ведомости» писали о том, что эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.