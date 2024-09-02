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Сбербанк выпустит первые собственные ЦФА с фиксированной доходностью

Ведомости

Сбербанк впервые выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью со сроком погашения три месяца и один год, следует из сообщения банка. 

Как отмечает кредитная организация, выпуски будут доступны как физическим, так и юридическим лицам. Сбор заявок на покупку ЦФА пройдет со 2 по 10 сентября 2024 г. на платформе «Цифровые активы» банка.

Стоимость одного ЦФА по обоим выпускам составит 1000 руб., минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов - 10 млн руб. Для выпуска ЦФА со сроком погашения три месяца объем прав при погашении одного ЦФА составит 1045 руб., тогда как для выпуска со сроком погашения в год – 1200 руб.

12 июля «Ведомости» писали о том, что эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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