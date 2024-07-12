Эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов

Эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетовЦифровой рубль и криптовалюты больше подходят для этих целей, считают в НРА
Перспектива использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных расчетах на среднесрочном горизонте маловероятна ввиду препятствий на законодательном уровне, пишет директор методологической службы Национального рейтингового агентства (НРА) Альфия Васильева в обзоре рынка. Более вероятно, что во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) будут применяться криптовалюты и цифровой рубль, считает она.
По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Несмотря на то что в марте власти приняли поправки, позволяющие использовать цифровые активы в международных расчетах, ЦФА не являются валютой, а де-факто всего лишь правом требования, поэтому «меновую функцию» они несут очень ограниченно, поясняет он.