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Эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов

Цифровой рубль и криптовалюты больше подходят для этих целей, считают в НРА
Наталья Заруцкая
Freepik

Перспектива использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных расчетах на среднесрочном горизонте маловероятна ввиду препятствий на законодательном уровне, пишет директор методологической службы Национального рейтингового агентства (НРА) Альфия Васильева в обзоре рынка. Более вероятно, что во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) будут применяться криптовалюты и цифровой рубль, считает она.

По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Несмотря на то что в марте власти приняли поправки, позволяющие использовать цифровые активы в международных расчетах, ЦФА не являются валютой, а де-факто всего лишь правом требования, поэтому «меновую функцию» они несут очень ограниченно, поясняет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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