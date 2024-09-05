Костин: ВТБ приобрел ПГК исходя из оценки в более 200 млрд рублей
«Мы купили уже», – сказал он.
Банк приобрел актив исходя из оценки более 200 млрд руб. с учетом долга, подчеркнул Костин. Точную стоимость сделки он не раскрыл.
В ноябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Первая грузовая компания Владимира Лисина сменила владельца. Утверждалось, что сделка уже закрыта. При этом один из собеседников в качестве возможных покупателей называл совладельцев другого оператора грузовых вагонов – «СГ-транс» – Тимура и Руслана Бабаевых.
Другой источник утверждал, что сотрудники ПГК получили письмо от гендиректора Сергея Каратаева с названием компании-собственника – АО «Аврора инвест». Его собственники не раскрываются. По данным «Коммерсанта», ПГК перешла к группе инвесторов, среди которых совладельцы АО «Вектор Рейл» Бабаевы.
В августе 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что ПГК переходит под управление ВТБ. По информации газеты, в ближайшее время может смениться гендиректор компании.