Костин: ВТБ приобрел ПГК исходя из оценки в более 200 млрд рублей

В ноябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Первая грузовая компания Владимира Лисина сменила владельца. Утверждалось, что сделка уже закрыта. При этом один из собеседников в качестве возможных покупателей называл совладельцев другого оператора грузовых вагонов – «СГ-транс» – Тимура и Руслана Бабаевых.