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Костин: ВТБ приобрел ПГК исходя из оценки в более 200 млрд рублей

Ведомости

ВТБ приобрел Первую грузовую компанию (ПГК) исходя из оценки более 200 млрд руб. с учетом долга, сообщил предправления ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024.

«Мы купили уже», – сказал он.

Банк приобрел актив исходя из оценки более 200 млрд руб. с учетом долга, подчеркнул Костин. Точную стоимость сделки он не раскрыл.

В ноябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Первая грузовая компания Владимира Лисина сменила владельца. Утверждалось, что сделка уже закрыта. При этом один из собеседников в качестве возможных покупателей называл совладельцев другого оператора грузовых вагонов – «СГ-транс» – Тимура и Руслана Бабаевых. 

Другой источник утверждал, что сотрудники ПГК получили письмо от гендиректора Сергея Каратаева с названием компании-собственника – АО «Аврора инвест». Его собственники не раскрываются. По данным «Коммерсанта», ПГК перешла к группе инвесторов, среди которых совладельцы АО «Вектор Рейл» Бабаевы.

В августе 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что ПГК переходит под управление ВТБ. По информации газеты, в ближайшее время может смениться гендиректор компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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