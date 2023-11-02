Владимир Лисин продал Первую грузовую компанию

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина сменила владельца, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом сделки. Все утверждают, что она закрыта. Один из них называет в качестве покупателей совладельцев другого оператора грузовых вагонов – «СГ-транс» Тимура и Руслана Бабаевых. Их в числе новых собственников также называли источники «Интерфакса», который 2 ноября первым сообщил о закрытии сделки.