Путин: более 5,5 трлн рублей вернулись из офшоров в Россию за счет САР
Свыше 5,5 трлн руб. вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в специальный административный район (САР) острова Русский, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Создан специальный административный район на острове Русский, где проходит наша с вами встреча. Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 трлн руб.», – сказал глава государства.
Путин добавил, что резидентами САР стали более 100 компаний. Он также сообщил, что за 10 лет темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке увеличились в три раза. По его словам, они в три раза выше среднероссийских.
Специальные административные районы – это территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 г. ради репатриации капитала и защиты бизнеса с российскими корнями от санкций.
С 3 по 6 сентября 2024 г. во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ запланировано около 100 мероприятий. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В пленарной сессии, помимо Путина, принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.