ЦБ повысил прогноз по росту средств населения в банках до 16-21%
Банк России повысил прогноз прироста средств населения на счетах в 2024 г. с 14-19% до 16-21%. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор» регулятора.
«Мы ожидаем, что продолжится значительный рост средств населения, поэтому повышаем прогноз до 16-21% с 14-19%», – отмечается в обзоре.
Средства населения продолжают ускоренно расти, а почти треть прироста, по оценке ЦБ, вызвана капитализацией процентов по вкладам, ставки по которым также росли. Кроме того, на динамику положительно влияет увеличение доходов граждан, говорится в обзоре.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора также отмечалось, что годовая инфляция по итогам 2024 г. может превысить июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По ее словам, ценовое давление в России остается высоким за счет как устойчивых, так и волатильных компонентов.