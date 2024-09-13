Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
По ее словам, ценовое давление в России остается высоким за счет как устойчивых, так и волатильных компонентов.
«Большинство показателей устойчивой инфляции продолжают находиться в коридоре 6–8%. Это неприемлемо высокие уровни», – отметила Набиуллина.
Председатель регулятора обратила внимание на то, что кредитные условия работают на замедление инфляции. По ее словам, решения ЦБ привели к охлаждению розничного и той части корпоративного кредита, которые в меньшей степени завязаны на государственный спрос.
«Мы уверены, что инфляция будет замедляться, но набранной к настоящему моменту жесткости денежно-кредитной политики недостаточно для возвращения к цели в следующем году», – сказала она.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Накануне заседания аналитики не смогли прийти к единому мнению относительно решения совета директоров. За повышение ставки высказались 12 из 25 опрошенных «Ведомостями» экспертов, остальные ждали ее сохранения. Шесть из 12 прогнозировали повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колебались между этими двумя вариантами.