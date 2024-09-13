Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

Накануне заседания аналитики не смогли прийти к единому мнению относительно решения совета директоров. За повышение ставки высказались 12 из 25 опрошенных «Ведомостями» экспертов, остальные ждали ее сохранения. Шесть из 12 прогнозировали повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колебались между этими двумя вариантами.