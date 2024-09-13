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Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

Ведомости

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По ее словам, ценовое давление в России остается высоким за счет как устойчивых, так и волатильных компонентов.

«Большинство показателей устойчивой инфляции продолжают находиться в коридоре 6–8%. Это неприемлемо высокие уровни», – отметила Набиуллина.

Председатель регулятора обратила внимание на то, что кредитные условия работают на замедление инфляции. По ее словам, решения ЦБ привели к охлаждению розничного и той части корпоративного кредита, которые в меньшей степени завязаны на государственный спрос.

«Мы уверены, что инфляция будет замедляться, но набранной к настоящему моменту жесткости денежно-кредитной политики недостаточно для возвращения к цели в следующем году», – сказала она.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Накануне заседания аналитики не смогли прийти к единому мнению относительно решения совета директоров. За повышение ставки высказались 12 из 25 опрошенных «Ведомостями» экспертов, остальные ждали ее сохранения. Шесть из 12 прогнозировали повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колебались между этими двумя вариантами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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