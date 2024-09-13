Банк России повысил ключевую ставку до 19%Инфляция складывается выше диапазона ЦБ и не особо демонстрирует тенденции к снижению
Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Накануне заседания аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения совета директоров. За повышение ставки высказались 12 из 25 опрошенных «Ведомостями» экспертов, остальные ждали ее сохранения. Шесть из 12 прогнозировали повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колебались между этими двумя вариантами.
Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания: инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечает ЦБ.
По мнению Банка России, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. В этой связи ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7%. Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 г., но превышают средние значения за I квартал, отмечает Банк России. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9% после 9,1% за август – устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению, признает ЦБ.
На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных, отмечается в пресс-релизе ЦБ. Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли. Также остаются угрозы, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, считает Банк России. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
Прогноз Банка России по инфляции на конец года – 6,5-7%, а к цели в 4% она придет в 2025 г. Минэкономразвития в обновленном прогнозе ожидает инфляцию на конец года выше – на уровне 7,3%. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 16,9–17,4%, в 2025 г. – 14–16%.
В августе инфляция составила 0,2% после 1,14% в июле (была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,5% в апреле, сообщил Росстат. Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля, но в июне показатель был ниже – 8,59%.
Инфляционные ожидания населения растут четыре месяца подряд: в августе они выросли до 12,9% годовых с 12,4% в июле. Это самый высокий показатель с начала года. Индикатор бизнес-климата Банка России в августе снизился до 7 п. после 7,7 п. месяцем ранее, но остался выше среднего уровня 2023 г., отмечает ЦБ. Эти значения указывают на продолжение роста экономической активности более умеренным темпом, чем в первой половине года.
За повышение ставки говорит динамика инфляции, которая складывается выше верхней границы прогноза ЦБ на конец 2024 г., рост инфляционных ожиданий и темпы роста кредитования, пояснил главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Июльский прогноз ЦБ по средней ключевой ставке до конца года составлял 18–19,4%, что не противоречит ее повышению вплоть до 20% уже в сентябре, добавляет он.
Рост рыночных ставок пока не в полной мере отразился на динамике кредитования, говорится в последнем аналитическом комментарии ЦБ «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП». Активность в розничном сегменте кредитного рынка снизилась, чему способствовало завершение программы льготной ипотеки и модификация условий семейной ипотеки, а также сдерживающие макропруденциальные меры, пишет ЦБ. При этом активность в корпоративном сегменте кредитования остается высокой.
По предварительной оценке Frank RG, в прошлом месяце объем выданных кредитов физлицам снизился на 4,2% (-52,4 млрд руб. к июлю), при этом ипотека показала рост +6,11% по сравнению с июлем, выдачи кредитов наличными снизились на 8,8% к июлю 2024 г. и составили 567,4 млрд руб., пишут аналитики Frank RG.
Отклонение инфляции в III квартале вверх от прогноза регулятора, сохранение высокого потребительского спроса и кредитной активности в сочетании с возросшими инфляционными ожиданиями создают предпосылки для повышения ключевой ставки на 100 б. п. до 19% годовых, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
Данные с июля показывают, что ситуация движется в нужную сторону – видны признаки нормализации спроса, инфляция замедляется с пиков, признает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. При этом все эти процессы идут недостаточно значительно и недостаточно быстро, чтобы убедить ЦБ отказаться от еще одного повышения, полагает она.
У российской экономики снижается чувствительность к движению ключевой ставки вверх, говорил на ВЭФ предправления ВТБ Андрей Костин. Обстоятельств несколько. Прежде всего – высокие военные расходы на оборону, возросшие выплаты как участникам СВО, так и сотрудникам оборонного сектора, говорит Костин. Также растут реальные доходы и издержки, связанные с санкциями, – усложнилась логистика, транзакции. Поэтому, согласен банкир, пока не заметно, что механизм повышения ключевой ставки работает для охлаждения спроса: ставка уже 18%, но кредиты выдаются.
Пока рано говорить о том, что экономика выходит из состояния перегрева, заявил журналистам в ходе ВЭФ предправления Сбербанка Герман Греф. По его словам, еще сохраняется влияние высокого спроса на динамику цен, а инфляционные ожидания населения и бизнеса тоже остаются на повышенном уровне. «Поэтому говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное», – считает глава Сбербанка, надеясь, что в сентябре будет наблюдаться нулевой рост цен или их снижение.