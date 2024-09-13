Банк России повысил ключевую ставку до 19%

В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7%. Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 г., но превышают средние значения за I квартал, отмечает Банк России. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9% после 9,1% за август – устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению, признает ЦБ.