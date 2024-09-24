Банк России ответил на претензии режиссера «Ежика в тумане» из-за памятных монет
«В данном случае у Банка России договор с ООО «Союзмультфильм», в соответствии с которым нам были переданы права на использование персонажей произведения», – уточнили в Центробанке.
Договор со студией гарантировал законность прав на интеллектуальную собственность, заключение соглашения «не может привести к предъявлению требований третьими лицами». В ЦБ добавили, что с уважением относятся к творчеству режиссера мультфильма Юрия Норштейна.
23 сентября Норштейн рассказал изданию «Подъем», что считает «воровством» выпуск памятных монет, поскольку у него и его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей мультфильма, разрешения на использование образов героев не спрашивали.
В тот же день Банк России представил памятные монеты в честь скорого 50-летия выхода «Ежика в тумане». ЦБ выпустил три монеты: серебряную номиналом 3 руб. (тираж – 7000 штук), из стали с никелевым покрытием номиналом 25 руб. (850 000 штук) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 руб. (150 000 штук).
«Ежик в тумане» был снят Норштейном в 1975 г. на студии «Союзмультфильм». На международном мультипликационном фестивале в Токио в 2003 г. был признан лучшим мультфильмом всех времен. Монеты с героем советского мультфильма вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». До этого в рамках этой серии было выпущено уже 39 монет, посвященных мультфильмам «Винни Пух», «Ну погоди!», «Маша и медведь», «Аленький цветочек», «Смешарики» и др.