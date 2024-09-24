Банк России ответил на претензии режиссера «Ежика в тумане» из-за памятных монет

«Ежик в тумане» был снят Норштейном в 1975 г. на студии «Союзмультфильм». На международном мультипликационном фестивале в Токио в 2003 г. был признан лучшим мультфильмом всех времен. Монеты с героем советского мультфильма вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». До этого в рамках этой серии было выпущено уже 39 монет, посвященных мультфильмам «Винни Пух», «Ну погоди!», «Маша и медведь», «Аленький цветочек», «Смешарики» и др.