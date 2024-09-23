Банк России выпустил памятные монеты с «Ежиком в тумане»
Банк России представил памятные монеты в честь скорого 50-летия выхода мультфильма «Ежик в тумане». Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ выпустил три монеты: серебряную номиналом 3 руб. (тираж – 7000 штук), из стали с никелевым покрытием номиналом 25 руб. (850 000 штук) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 руб. (150 000 штук).
На оборотной стороне серебряной монеты изображен сам ежик – герой мультфильма – с узелком. По окружности нанесена рельефная надпись «Ежик в тумане». На лицевой стороне расположен государственный герб РФ, а также есть надписи «Российская Федерация», «Банк России», указаны номинал и дата выпуска.
Другие две монеты оформлены аналогично. В Банке России напомнили, что эти монеты являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приему без ограничений.
«Ежик в тумане» был снят Юрием Норштейном в 1975 г. на студии «Союзмультфильм». На международном мультипликационном фестивале в Токио в 2003 г. был признан лучшим мультфильмом всех времен. Монеты с героем советского мультфильма вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». До этого в рамках этой серии было выпущено уже 39 монет, посвященных мультфильмам «Винни Пух», «Ну погоди!», «Маша и медведь», «Аленький цветочек», «Смешарики» и др.