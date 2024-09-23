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Банк России выпустил памятные монеты с «Ежиком в тумане»

Ведомости

Банк России представил памятные монеты в честь скорого 50-летия выхода мультфильма «Ежик в тумане». Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ выпустил три монеты: серебряную номиналом 3 руб. (тираж – 7000 штук), из стали с никелевым покрытием номиналом 25 руб. (850 000 штук) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 руб. (150 000 штук).

На оборотной стороне серебряной монеты изображен сам ежик – герой мультфильма – с узелком. По окружности нанесена рельефная надпись «Ежик в тумане». На лицевой стороне расположен государственный герб РФ, а также есть надписи «Российская Федерация», «Банк России», указаны номинал и дата выпуска.

Другие две монеты оформлены аналогично. В Банке России напомнили, что эти монеты являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приему без ограничений.

«Ежик в тумане» был снят Юрием Норштейном в 1975 г. на студии «Союзмультфильм». На международном мультипликационном фестивале в Токио в 2003 г. был признан лучшим мультфильмом всех времен. Монеты с героем советского мультфильма вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». До этого в рамках этой серии было выпущено уже 39 монет, посвященных мультфильмам «Винни Пух», «Ну погоди!», «Маша и медведь», «Аленький цветочек», «Смешарики» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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