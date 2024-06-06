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Банк России выпустил памятную монету, посвященную «Сказке о царе Салтане»

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Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету «Сказка о царе Салтане» к 225-летию Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Монета номиналом 3 руб. выпущена в рамках серии «Легенды и сказки народов России». Ее тираж – 5000 штук.

На лицевой стороне монеты изображены государственный герб России и надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также указан номинал. На оборотной стороне поместили героев сказки Пушкина – князя Гвидона и царевну Лебедь, города и берега с набегающей волной и морем. На ней также расположены надписи «Легенды и сказки народов России» и «Сказка о царе Салтане».

В рамках серии «Легенды и сказки народов России» ранее ЦБ выпускал монеты, посвященные сказке Петра Ершова «Конек-горбунок», «Морозко», удмуртской сказке «Охотник и змея», «Сказке об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» и «Царевне-лягушке».

В октябре 2023 г. Банк России представил три памятные монеты «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация» с цветным кадром из мультфильма. Среди них – серебряная номиналом 3 руб., стальная с никелевым покрытием номиналом 25 руб. и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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