Банк России выпустил памятную монету, посвященную «Сказке о царе Салтане»
Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету «Сказка о царе Салтане» к 225-летию Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Монета номиналом 3 руб. выпущена в рамках серии «Легенды и сказки народов России». Ее тираж – 5000 штук.
На лицевой стороне монеты изображены государственный герб России и надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также указан номинал. На оборотной стороне поместили героев сказки Пушкина – князя Гвидона и царевну Лебедь, города и берега с набегающей волной и морем. На ней также расположены надписи «Легенды и сказки народов России» и «Сказка о царе Салтане».
В рамках серии «Легенды и сказки народов России» ранее ЦБ выпускал монеты, посвященные сказке Петра Ершова «Конек-горбунок», «Морозко», удмуртской сказке «Охотник и змея», «Сказке об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» и «Царевне-лягушке».
В октябре 2023 г. Банк России представил три памятные монеты «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация» с цветным кадром из мультфильма. Среди них – серебряная номиналом 3 руб., стальная с никелевым покрытием номиналом 25 руб. и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 руб.