Банк России выпустил памятную монету, посвященную «Сказке о царе Салтане»

На лицевой стороне монеты изображены государственный герб России и надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также указан номинал. На оборотной стороне поместили героев сказки Пушкина – князя Гвидона и царевну Лебедь, города и берега с набегающей волной и морем. На ней также расположены надписи «Легенды и сказки народов России» и «Сказка о царе Салтане».