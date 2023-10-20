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Центробанк выпустил монеты с кадром из мультфильма «Аленький цветочек»

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Банк России выпустил три памятные монеты «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация» с цветным кадром из мультфильма. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Монета выпущена в трех вариантах: серебряная номиналом 3 руб., стальная с никелевым покрытием номиналом 25 руб. и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 руб.

На оборотной стороне монет в рельефе изображена сцена из мультфильма. Вверху слева по окружности есть надпись: «Аленький цветочек».

Тираж монет из стали с никелевым покрытием - 850 000 штук, из медно-никелевого сплава – 150 000 штук. Центробанк уточняет, что «монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу».

Мультфильм «Аленький цветочек» был снят в 1952 г. режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Картина стала четвертым полнометражным мультфильмом студии «Союзмультфильм». Над образами героев работал художник Леонид Шварцман.

22 сентября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области» номиналом в 3 руб. Ее тираж составил 3000 штук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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