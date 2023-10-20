Центробанк выпустил монеты с кадром из мультфильма «Аленький цветочек»
Банк России выпустил три памятные монеты «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация» с цветным кадром из мультфильма. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
Монета выпущена в трех вариантах: серебряная номиналом 3 руб., стальная с никелевым покрытием номиналом 25 руб. и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 руб.
На оборотной стороне монет в рельефе изображена сцена из мультфильма. Вверху слева по окружности есть надпись: «Аленький цветочек».
Тираж монет из стали с никелевым покрытием - 850 000 штук, из медно-никелевого сплава – 150 000 штук. Центробанк уточняет, что «монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу».
Мультфильм «Аленький цветочек» был снят в 1952 г. режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Картина стала четвертым полнометражным мультфильмом студии «Союзмультфильм». Над образами героев работал художник Леонид Шварцман.
22 сентября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области» номиналом в 3 руб. Ее тираж составил 3000 штук.