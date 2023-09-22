ЦБ выпустил монету в честь присоединения новых регионов к России

На лицевой стороне монеты расположено изображение герба России, а на оборотной – стилизованное изображение Конституции РФ, раскрытой на статье 65. На фоне изображены Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, герб РФ и флаги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По окружности есть надписи «Вхождение в состав Российской Федерации» и «30 сентября 2022 г.».