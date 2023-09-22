ЦБ выпустил монету в честь присоединения новых регионов к России
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Номинал монеты – 3 рубля. Ее тираж составляет 3000 штук.
На лицевой стороне монеты расположено изображение герба России, а на оборотной – стилизованное изображение Конституции РФ, раскрытой на статье 65. На фоне изображены Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, герб РФ и флаги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По окружности есть надписи «Вхождение в состав Российской Федерации» и «30 сентября 2022 г.».
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.