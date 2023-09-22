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ЦБ выпустил монету в честь присоединения новых регионов к России

Ведомости

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Номинал монеты – 3 рубля. Ее тираж составляет 3000 штук. 

На лицевой стороне монеты расположено изображение герба России, а на оборотной – стилизованное изображение Конституции РФ, раскрытой на статье 65. На фоне изображены Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, герб РФ и флаги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По окружности есть надписи «Вхождение в состав Российской Федерации» и «30 сентября 2022 г.».

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30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.

В июле Путин заявил, что рассчитывает на использование властями опыта Крыма и Севастополя при интеграции новых регионов. Ранее он призвал вывести присоединенные территории на всероссийские показатели к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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