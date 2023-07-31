Путин: при интеграции новых регионов нужно использовать опыт Крыма
Президент России Владимир Путин рассчитывает на использование властями опыта Крыма и Севастополя при интеграции четырех новых субъектов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) в состав России. Об этом глава государства сказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Среди приоритетов работы депутатов Володин назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. Внимание членов парламента также направлено на формирование правового поля новых субъектов РФ. Спикер отметил, что у Госдумы уже есть опыт, «когда мы интегрировали Крым и Севастополь в единое правовое пространство».
Президент одобрил использование опыта Крыма и Севастополя при интеграции новых территорий. При этом глава государства указал на их существенную специфику.
«Люди в Донбассе, например, начиная с 2014 г. живут в условиях практически военных действий, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому все это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении», – сказал Путин.
Президент считает, что российские власти «должны искать приемлемые решения» вопросов социального характера и экономического развития на новых территориях.