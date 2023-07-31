Путин: при интеграции новых регионов нужно использовать опыт Крыма

«Люди в Донбассе, например, начиная с 2014 г. живут в условиях практически военных действий, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому все это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении», – сказал Путин.