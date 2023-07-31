Газета
Общество

Путин: при интеграции новых регионов нужно использовать опыт Крыма

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассчитывает на использование властями опыта Крыма и Севастополя при интеграции четырех новых субъектов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) в состав России. Об этом глава государства сказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 

Среди приоритетов работы депутатов Володин назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. Внимание членов парламента также направлено на формирование правового поля новых субъектов РФ. Спикер отметил, что у Госдумы уже есть опыт, «когда мы интегрировали Крым и Севастополь в единое правовое пространство».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Президент одобрил использование опыта Крыма и Севастополя при интеграции новых территорий. При этом глава государства указал на их существенную специфику.

«Люди в Донбассе, например, начиная с 2014 г. живут в условиях практически военных действий, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому все это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении», – сказал Путин.

Президент считает, что российские власти «должны искать приемлемые решения» вопросов социального характера и экономического развития на новых территориях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных