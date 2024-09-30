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В ФАС сообщили о разработке требований к рекламе вкладов

Ведомости

ФАС России совместно с ЦБ работает над регулированием рекламы банковских вкладов. Об этом сообщила в интервью «Известиям» заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова.

«Вклады – следующие на очереди после кредитов в вопросе регулирования рекламы. Как я уже сказала, сейчас банки переключились на продвижение именно этих продуктов, поэтому если мы зафиксируем большое количество жалоб потребителей и нарушений, не исключаю, что мы начнем работать над изменением законодательства в этой части», – сказала она.

По словам Таукеновой, сейчас ФАС вместе со службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ работает над требованиями к рекламе вкладов, аналогичными полной стоимости кредита (ПСК). Она отметила, что банки предлагали заменить дисклеймеры в рекламе вкладов на предупреждающую фразу, но ФАС выступает против идеи, поскольку принцип ПСК не распространяется на депозиты.

Таукенова также затронула тему регулирования рекламы кредитов. ФАС поддерживает законопроект, в котором предлагается заменить дисклеймеры с указанием всех условий кредита на ссылку на сайт банка с призывом изучить все условия вместе с предупредительной фразой «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

В начале сентябре ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Совкомбанк» из-за нарушений в рекламе вклада. В случае установления нарушения банку грозит штраф.

В рекламе говорилось о ставке по вкладу 21%. При этом информация о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителя в заблуждение и имеют признаки нарушения закона о рекламе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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