В ФАС сообщили о разработке требований к рекламе вкладов

«Вклады – следующие на очереди после кредитов в вопросе регулирования рекламы. Как я уже сказала, сейчас банки переключились на продвижение именно этих продуктов, поэтому если мы зафиксируем большое количество жалоб потребителей и нарушений, не исключаю, что мы начнем работать над изменением законодательства в этой части», – сказала она.