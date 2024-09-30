В ФАС сообщили о разработке требований к рекламе вкладов
ФАС России совместно с ЦБ работает над регулированием рекламы банковских вкладов. Об этом сообщила в интервью «Известиям» заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова.
«Вклады – следующие на очереди после кредитов в вопросе регулирования рекламы. Как я уже сказала, сейчас банки переключились на продвижение именно этих продуктов, поэтому если мы зафиксируем большое количество жалоб потребителей и нарушений, не исключаю, что мы начнем работать над изменением законодательства в этой части», – сказала она.
По словам Таукеновой, сейчас ФАС вместе со службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ работает над требованиями к рекламе вкладов, аналогичными полной стоимости кредита (ПСК). Она отметила, что банки предлагали заменить дисклеймеры в рекламе вкладов на предупреждающую фразу, но ФАС выступает против идеи, поскольку принцип ПСК не распространяется на депозиты.
Таукенова также затронула тему регулирования рекламы кредитов. ФАС поддерживает законопроект, в котором предлагается заменить дисклеймеры с указанием всех условий кредита на ссылку на сайт банка с призывом изучить все условия вместе с предупредительной фразой «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».
В начале сентябре ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Совкомбанк» из-за нарушений в рекламе вклада. В случае установления нарушения банку грозит штраф.
В рекламе говорилось о ставке по вкладу 21%. При этом информация о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителя в заблуждение и имеют признаки нарушения закона о рекламе.