ФАС возбудила дело в отношении «Совкомбанка» за нарушения в рекламе вклада

В ведомстве указали, что сведения о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителя в заблуждение и имеют признаки нарушения закона о рекламе.