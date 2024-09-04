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ФАС возбудила дело в отношении «Совкомбанка» за нарушения в рекламе вклада

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «Совкомбанк» из-за нарушений в рекламе вклада, сообщает пресс-служба ведомства.

На рекламу банка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве, пожаловался гражданин. В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%.

В ведомстве указали, что сведения о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителя в заблуждение и имеют признаки нарушения закона о рекламе.

Служба возбудила дело в отношении «Совкомбанка». В случае установления нарушения организации грозит штраф.

В конце августа ФАС оштрафовала Альфа-банк за нарушение рекламного законодательства. Информация о кредитной карте, которая транслировалась в эфире телеканала «МУЗ ТВ», была неполной и тоже указывалась в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия. Ведомство оштрафовало банк на 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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