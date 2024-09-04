ФАС возбудила дело в отношении «Совкомбанка» за нарушения в рекламе вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «Совкомбанк» из-за нарушений в рекламе вклада, сообщает пресс-служба ведомства.
На рекламу банка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве, пожаловался гражданин. В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%.
В ведомстве указали, что сведения о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителя в заблуждение и имеют признаки нарушения закона о рекламе.
Служба возбудила дело в отношении «Совкомбанка». В случае установления нарушения организации грозит штраф.
В конце августа ФАС оштрафовала Альфа-банк за нарушение рекламного законодательства. Информация о кредитной карте, которая транслировалась в эфире телеканала «МУЗ ТВ», была неполной и тоже указывалась в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия. Ведомство оштрафовало банк на 500 000 руб.