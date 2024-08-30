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ФАС оштрафовала Альфа-банк из-за нарушений в рекламе кредитной карты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на рекламу кредитной карты, которая транслировалась в эфире телеканала «МУЗ ТВ», пожаловались граждане. В сообщении говорилось о бесплатном обслуживании и снятии наличных с карты, а также ежемесячном кешбэке от 30% до 50%. При этом информация о полной стоимости финансовой услуги, максимальной сумме кешбэка в 5000 руб. и лимите снятия наличных в 50 000 руб. размещалась в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия.

Ведомство посчитало, что потребители получали неполную информацию о кредитной карте, и признало рекламу ненадлежащей. Штраф составил 500 000 руб.

18 июня ФАС России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. В рекламе содержались утверждения, что финансовая организация первой в России отменила все комиссии за переводы и платежи. При этом информация об ограничении таких условий размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.

В мае ФАС также возбудила дело против Альфа-банка о нарушении законодательства из-за ненадлежащей рекламы вклада. В частности, некорректным служба посчитала утверждение организации о том, что «лучшая ставка в стране в Альфа-банке». В рекламе сообщалось о ставке в размере 16% годовых, но данные о влияющих на получение дохода условиях – сумме и сроке вклада – отсутствовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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