ФАС оштрафовала Альфа-банк из-за нарушений в рекламе кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, на рекламу кредитной карты, которая транслировалась в эфире телеканала «МУЗ ТВ», пожаловались граждане. В сообщении говорилось о бесплатном обслуживании и снятии наличных с карты, а также ежемесячном кешбэке от 30% до 50%. При этом информация о полной стоимости финансовой услуги, максимальной сумме кешбэка в 5000 руб. и лимите снятия наличных в 50 000 руб. размещалась в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия.
Ведомство посчитало, что потребители получали неполную информацию о кредитной карте, и признало рекламу ненадлежащей. Штраф составил 500 000 руб.
18 июня ФАС России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. В рекламе содержались утверждения, что финансовая организация первой в России отменила все комиссии за переводы и платежи. При этом информация об ограничении таких условий размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.
В мае ФАС также возбудила дело против Альфа-банка о нарушении законодательства из-за ненадлежащей рекламы вклада. В частности, некорректным служба посчитала утверждение организации о том, что «лучшая ставка в стране в Альфа-банке». В рекламе сообщалось о ставке в размере 16% годовых, но данные о влияющих на получение дохода условиях – сумме и сроке вклада – отсутствовали.