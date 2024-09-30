«Яндекс.Банку» не потребуется спецразрешение от президента при смене владельца
14 февраля 2024 г. Путин разрешил сделки с акциями «Яндекс.Банка», в том числе по смене их владельцев. С акциями «Яндекс.Банка» можно проводить операции, прямо или косвенно связанные с установлением, изменением, прекращением или обременением прав владения, пользования и распоряжения. Для совершения таких операций другие разрешающие документы не потребуются, подчеркивается в указе.
В начале февраля нидерландский холдинг Yandex N.V. заключил сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и топ-менеджерам IT-компании. Сумма сделки составит 475 млрд руб., часть ее, эквивалентная 230 млрд руб., будет выплачена в юанях. В рамках соглашения российские инвесторы выкупили МКАО «Яндекс», которая в конце января 2024 г. стала владельцем 99,999% российской операционной компании ООО «Яндекс» вместо Yandex N.V. Оставшаяся доля в 0,001% принадлежит «Фонду общественных интересов».