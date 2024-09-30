«Яндекс.Банку» не потребуется спецразрешение от президента при смене владельца

14 февраля 2024 г. Путин разрешил сделки с акциями «Яндекс.Банка», в том числе по смене их владельцев. С акциями «Яндекс.Банка» можно проводить операции, прямо или косвенно связанные с установлением, изменением, прекращением или обременением прав владения, пользования и распоряжения. Для совершения таких операций другие разрешающие документы не потребуются, подчеркивается в указе.