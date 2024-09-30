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«Яндекс.Банку» не потребуется спецразрешение от президента при смене владельца

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин исключил «Яндекс.Банк» и купленную Экспобанком «дочку» международной финансовой группы HSBC из списка кредитных организаций, смена владения которыми требует специального разрешения со стороны главы российского государства. Это следует из распоряжения президента.

14 февраля 2024 г. Путин разрешил сделки с акциями «Яндекс.Банка», в том числе по смене их владельцев. С акциями «Яндекс.Банка» можно проводить операции, прямо или косвенно связанные с установлением, изменением, прекращением или обременением прав владения, пользования и распоряжения. Для совершения таких операций другие разрешающие документы не потребуются, подчеркивается в указе.

В начале февраля нидерландский холдинг Yandex N.V. заключил сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и топ-менеджерам IT-компании. Сумма сделки составит 475 млрд руб., часть ее, эквивалентная 230 млрд руб., будет выплачена в юанях. В рамках соглашения российские инвесторы выкупили МКАО «Яндекс», которая в конце января 2024 г. стала владельцем 99,999% российской операционной компании ООО «Яндекс» вместо Yandex N.V. Оставшаяся доля в 0,001% принадлежит «Фонду общественных интересов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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