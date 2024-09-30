Минфин предложил повысить ставку налога на купонный доход до 20% для юрлиц
Министерство финансов предложило повысить ставку налога на купонный доход для юридических лиц по облигациям до 20%. Это следует из проекта о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг., он опубликован в думской базе.
Сейчас ставка налога для юрлиц зафиксирована на уровне 15%. Согласно оценкам проекта налоговых поправок, ее повышение принесет в бюджет дополнительно 128 млрд руб. в следующем году, 136 млрд руб. в 2026 г. и 145 млрд руб. в 2027 г.
30 сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с главным финансовым документом в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие законопроекты, «имеющие определяющее значение для государственных финансов».
В сообщении правительства подчеркивается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом. Как следует из заявления Белого дома, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027 – 43,2 трлн руб.