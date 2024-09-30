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Минфин предложил повысить ставку налога на купонный доход до 20% для юрлиц

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Министерство финансов предложило повысить ставку налога на купонный доход для юридических лиц по облигациям до 20%. Это следует из проекта о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг., он опубликован в думской базе.

Сейчас ставка налога для юрлиц зафиксирована на уровне 15%. Согласно оценкам проекта налоговых поправок, ее повышение принесет в бюджет дополнительно 128 млрд руб. в следующем году, 136 млрд руб. в 2026 г. и 145 млрд руб. в 2027 г.

30 сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с главным финансовым документом в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие законопроекты, «имеющие определяющее значение для государственных финансов».

В сообщении правительства подчеркивается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом. Как следует из заявления Белого дома, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027 – 43,2 трлн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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