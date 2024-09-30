Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

Как следует из сообщения Белого дома, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027-м – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб. В 2025 г. дефицит бюджета составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1%. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен, как ожидается, на 2,5 п.п. относительно 2024 г. и составит 5% ВВП в 2027 г.