Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годыРабота над ним шла «на фоне сохраняющихся дисбалансов в глобальной экономике»
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с главным финансовым документом в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие законопроекты, которые «имеющие определяющее значение для государственных финансов», говорится в сообщении кабмина.
В сообщении правительства подчеркивается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом.
Одной из них названа адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми – на 2025–2027 гг. предусмотрено свыше 4 трлн руб. на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, более 1,7 трлн руб. – на предоставление маткапитала и т.д. Другим приоритетным направлением названа реализация национальных проектов. На финансирование 19 проектов предусмотрено в общей сумме более 18 трлн руб. в 2025-2027 гг., а в течение шести лет по линии федерального бюджета более 40 трлн руб. На финансовую поддержку регионов планируется ежегодно направлять по 3,3 трлн руб.
Как следует из сообщения Белого дома, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027-м – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб. В 2025 г. дефицит бюджета составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1%. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен, как ожидается, на 2,5 п.п. относительно 2024 г. и составит 5% ВВП в 2027 г.
Как говорил Михаил Мишустин на заседании правительства 24 сентября, работа над главным финансовым документом страны шла на фоне «сохраняющихся дисбалансов в глобальной экономике». Экономика России в таких условиях «испытывает колоссальное давление», в частности недружественные страны продолжают расширять пакеты санкций, а страна сталкивается с новыми логистическими, технологическими и финансовыми вызовами. Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, он предполагает рост экономики в 2,5-2,8% ВВП.
Впервые все документы вносятся «полностью в электронном виде», отмечается в сообщении Белого дома.