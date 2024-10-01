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Малые и средние банки теряют свою долю в автокредитовании

Ведомости

Автокредиты малых и средних банков исчезают с рынка в связи с уходом банков европейских производителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Согласно данным ОКБ, по итогам июля 44,1% портфеля автокредитов пришлось на крупнейшие банковские группы, 36,7% – на малые и средние банки. Такая ситуация сложилась в связи с уходом банков европейских производителей. Занявшие российский рынок китайские автоконцерны не заинтересованы в создании собственных банков в России и предпочитают сотрудничество с крупными кредитными организациями.

С 2022 г. доля малых и средних банков в сегменте автокредитования показывает быстрые темпы снижения, говорится в материале. Еще в январе 2022 г. доля таких банков в портфеле автокредитов превышала 50%. Доля крупнейших банков с начала 2022 г. выросла на 15,4 процентного пункта (п. п.).

«Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй писали, что за восемь месяцев 2024 г. банки выдали более 1,1 млн автокредитов на 1,6 трлн руб. – это почти в два раза больше, чем за тот же период год назад. Бурный рост сегмента насторожил Банк России, после чего он впервые ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Они действуют с 1 июля для выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50% (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме ассоциации «Россия» 26 сентября заявила, что сегмент автокредитования требует стандартизации, поскольку на банки и автодилеров поступает много жалоб от граждан о навязывании услуг, от которых невозможно отказаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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