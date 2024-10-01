Малые и средние банки теряют свою долю в автокредитовании

«Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй писали, что за восемь месяцев 2024 г. банки выдали более 1,1 млн автокредитов на 1,6 трлн руб. – это почти в два раза больше, чем за тот же период год назад. Бурный рост сегмента насторожил Банк России, после чего он впервые ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Они действуют с 1 июля для выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50% (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу).