Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Общее число розничных заемщиков в российских банках достигло 50,3 млн

Число ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн
Ведомости

Общее количество розничных заемщиков в банках и микрофинансовых организациях (МФО) достигло 50,3 млн человек по состоянию на 1 июля 2024 г. Рост за 12 месяцев составил 3,6 млн человек, сообщается в опубликованном Банком России анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

Число заемщиков с банковским кредитом выросло на 2,5 млн человек за год (+6,6%). Задолженность людей только с банковскими кредитами за 12 месяцев выросла на 6,8 трлн руб. (+24%). В материалах ЦБ также указано, что подавляющее большинство заемщиков сначала берут кредит в банке, а потом оформляют займ в МФО. Число таких заемщиков за последний год выросло более чем на 20%.

Задолженность у заемщиков, имеющих банковский кредит и заем в МФО, за год увеличилась на 852 млрд руб. Более 60% задолженности приходится на заемщиков, которые сначала берут кредит в банке, а после – заем в МФО. Объем задолженности у таких заемщиков вырос более чем на 50% за год.

Число ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн (+0,7 млн человек за год), а количество клиентов банков, использующих кредитные карты, превысило 28 млн (+5,2 млн человек за 12 месяцев). При этом число заемщиков по кредитам наличными за год снизилось до 22,2 млн человек (-0,5 млн).

В первый год после оформления ипотеки 27% заемщиков берут потребительский кредит: ЦБ предполагает, что это связано с необходимостью в расходах на ремонт. Доля ипотечных кредитов сроком от 30 до 31 года за 12 месяцев выросла на 6,8%. На момент планового погашения кредита возраст почти половины заемщиков превысит 65 лет.

Количество клиентов финансовых организаций с тремя и более кредитами превысило 13 млн человек, что на 2,2 млн человек больше, чем годом ранее. В материалах Центробанка также отмечен рост среднего количества кредитов у заемщиков, получивших необеспеченный потребительский кредит.

В конце сентября заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Ольга Доронина отмечала, что Банку России стоит снизить надбавки к капиталу банков при выдаче ипотечных кредитов на строящееся жилье по договорам долевого участия (ДДУ). При рухнувших темпах выдач сохранение жестких требований к капиталу нецелесообразно, считают в Минфине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных