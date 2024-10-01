Общее число розничных заемщиков в российских банках достигло 50,3 млн

Общее число розничных заемщиков в российских банках достигло 50,3 млнЧисло ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн
Общее количество розничных заемщиков в банках и микрофинансовых организациях (МФО) достигло 50,3 млн человек по состоянию на 1 июля 2024 г. Рост за 12 месяцев составил 3,6 млн человек, сообщается в опубликованном Банком России анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.
Число заемщиков с банковским кредитом выросло на 2,5 млн человек за год (+6,6%). Задолженность людей только с банковскими кредитами за 12 месяцев выросла на 6,8 трлн руб. (+24%). В материалах ЦБ также указано, что подавляющее большинство заемщиков сначала берут кредит в банке, а потом оформляют займ в МФО. Число таких заемщиков за последний год выросло более чем на 20%.
Задолженность у заемщиков, имеющих банковский кредит и заем в МФО, за год увеличилась на 852 млрд руб. Более 60% задолженности приходится на заемщиков, которые сначала берут кредит в банке, а после – заем в МФО. Объем задолженности у таких заемщиков вырос более чем на 50% за год.
Число ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн (+0,7 млн человек за год), а количество клиентов банков, использующих кредитные карты, превысило 28 млн (+5,2 млн человек за 12 месяцев). При этом число заемщиков по кредитам наличными за год снизилось до 22,2 млн человек (-0,5 млн).
В первый год после оформления ипотеки 27% заемщиков берут потребительский кредит: ЦБ предполагает, что это связано с необходимостью в расходах на ремонт. Доля ипотечных кредитов сроком от 30 до 31 года за 12 месяцев выросла на 6,8%. На момент планового погашения кредита возраст почти половины заемщиков превысит 65 лет.
Количество клиентов финансовых организаций с тремя и более кредитами превысило 13 млн человек, что на 2,2 млн человек больше, чем годом ранее. В материалах Центробанка также отмечен рост среднего количества кредитов у заемщиков, получивших необеспеченный потребительский кредит.
В конце сентября заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Ольга Доронина отмечала, что Банку России стоит снизить надбавки к капиталу банков при выдаче ипотечных кредитов на строящееся жилье по договорам долевого участия (ДДУ). При рухнувших темпах выдач сохранение жестких требований к капиталу нецелесообразно, считают в Минфине.