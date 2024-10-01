Общее число розничных заемщиков в российских банках достигло 50,3 млн

Число заемщиков с банковским кредитом выросло на 2,5 млн человек за год (+6,6%). Задолженность людей только с банковскими кредитами за 12 месяцев выросла на 6,8 трлн руб. (+24%). В материалах ЦБ также указано, что подавляющее большинство заемщиков сначала берут кредит в банке, а потом оформляют займ в МФО. Число таких заемщиков за последний год выросло более чем на 20%.