ФАС возбудила дело против Газпромбанка из-за рекламы вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Газпромбанка из-за нарушений в рекламе вклада. Об этом сообщается на сайте ведомства.
ФАС отреагировала на жалобу гражданина. В рекламе банка говорилось о ставке по вкладу 22%, но при этом не уточнялись остальные условия вклада, влияющие на сумму доходов.
Ведомство посчитало, что такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе. Если ФАС установит нарушение, Газпромбанку грозит штраф.
В конце сентября заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова в интервью «Известиям» сообщила, что ведомство совместно с ЦБ работает над регулированием рекламы банковских вкладов. По ее словам, на фоне продвижения банками этих продуктов фиксируется большое количество нарушений и жалоб потребителей.