ФАС возбудила дело против Газпромбанка из-за рекламы вклада

В конце сентября заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова в интервью «Известиям» сообщила, что ведомство совместно с ЦБ работает над регулированием рекламы банковских вкладов. По ее словам, на фоне продвижения банками этих продуктов фиксируется большое количество нарушений и жалоб потребителей.