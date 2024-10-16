ВТБ допустил рост рынка вкладов россиян до 56,3 трлн рублей в 2024 году

Согласно подсчетам ВТБ, в текущем году средний чек одного вклада среди клиентов массовой розницы составляет 531 000 руб., что является рекордом за последние три года. Прежде финансовая организация сообщала о смещении банками максимальных ставок по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Примерно 48% всех открываемых вкладов на рынке имеют срок от 6 месяцев до года. В ВТБ этот процент равняется 65%, а доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет лишь 12%, что свидетельствует о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую.