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ВТБ допустил рост рынка вкладов россиян до 56,3 трлн рублей в 2024 году

В IV квартале банки снова поднимут ставки как на короткие, так и на длительные сроки
Ведомости

ВТБ не исключает, что в 2024 г. рынок сбережений физлиц в России может увеличиться на 27% – до рекордных 56,3 трлн руб. (в прошлом году портфель розничных пассивов вырос на 23%). Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках FINOPOLIS 2024.

Наибольшая часть пассивов приходится на сбережения в нацвалюте. В финансовой организации прогнозируют, что общий объем таких сбережений в России превысит 52,6 трлн руб. в конце 2024 г., а прирост составит 29% (годом ранее – 26%).

По словам Горшкова, ожидается, что в IV квартале банки снова поднимут ставки как на короткие, так и на длительные сроки. Это случится на фоне сезонной борьбы за клиента и возможного повышения ключевой процентной ставки. Согласно оценке финансовой организации, в конце 2024 г. рост ставок по накопительным продуктам может составить в среднем 1-1,5 процентных пункта (п. п.)

«Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», – сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ.

В условиях высокой ключевой ставки особое значение приобретают инструменты, доходность которых зависит от этого показателя. Кредитная организация запустила этот вклад для клиентов сегмента «Привилегия» и «Прайм», объем размещения на данный момент превысил 1,7 трлн руб. с учетом индивидуальных контрактов.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, за десять месяцев 2024 г. банк увеличит объем классических сбережений физлиц до 9,3 трлн руб. (на 35%), таким образом будет обеспечено более трети прироста всего рынка. К концу года объем привлеченного от физлиц капитала составит 10,3 трлн руб. Ранее ожидалось, что показатель достигнет 9,5 трлн руб.

Согласно подсчетам ВТБ, в текущем году средний чек одного вклада среди клиентов массовой розницы составляет 531 000 руб., что является рекордом за последние три года. Прежде финансовая организация сообщала о смещении банками максимальных ставок по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Примерно 48% всех открываемых вкладов на рынке имеют срок от 6 месяцев до года. В ВТБ этот процент равняется 65%, а доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет лишь 12%, что свидетельствует о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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