ВТБ начал применять NFC для защиты средств клиентов

Чтобы восстановить доступ в личный кабинет «ВТБ онлайн», пользователю нужно выбрать опцию «разблокировать по NFC» и приложить банковскую карту к смартфону (с Android 6.0 и выше). После считывания карты клиент авторизуется в «ВТБ онлайн» и спустя пару минут может пользоваться мобильным онлайн-банком. До этого разблокировать приложение можно было в отделении банка, банкомате или через контакт-центр. Пока опция доступна только для тех, кто сам заблокировал свой профиль.