ВТБ начал применять NFC для защиты средств клиентов
ВТБ запустил технологию самостоятельной разблокировки мобильного приложения с помощью смартфона и банковской карты с NFC-модулем. Это позволит быстро восстановить доступ в личный кабинет, если он был ограничен из-за подозрений в мошенничестве. Об этом рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Чтобы восстановить доступ в личный кабинет «ВТБ онлайн», пользователю нужно выбрать опцию «разблокировать по NFC» и приложить банковскую карту к смартфону (с Android 6.0 и выше). После считывания карты клиент авторизуется в «ВТБ онлайн» и спустя пару минут может пользоваться мобильным онлайн-банком. До этого разблокировать приложение можно было в отделении банка, банкомате или через контакт-центр. Пока опция доступна только для тех, кто сам заблокировал свой профиль.
«Для пользователей смартфонов на iOS мы скоро разработаем разблокировку по селфи», – добавил Горшков.
ВТБ также запустил технологию, которая позволяет отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии «ВТБ онлайн» или сразу заблокировать доступ к нему с возможностью восстановления через банкомат, отделение или по NFC.
7 октября «Ведомости» писали, что ВТБ может начать проект по доставке еды в приложении «ВТБ онлайн». Компания разместила на рекрутинговом сервисе hh.ru вакансию руководителя продукта «Еда в ВТБ онлайн». Два источника «Ведомостей», знакомых с планами ВТБ, рассказали, что банк изучает варианты реализации такого сервиса в партнерстве с другим сервисом доставки. Один из источников заявил, что в качестве такого партнера банк рассматривает «Яндекс». Представители ВТБ и «Яндекса» отказались от комментариев.