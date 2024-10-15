Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ВТБ начал применять NFC для защиты средств клиентов

Ведомости

ВТБ запустил технологию самостоятельной разблокировки мобильного приложения с помощью смартфона и банковской карты с NFC-модулем. Это позволит быстро восстановить доступ в личный кабинет, если он был ограничен из-за подозрений в мошенничестве. Об этом рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Чтобы восстановить доступ в личный кабинет «ВТБ онлайн», пользователю нужно выбрать опцию «разблокировать по NFC» и приложить банковскую карту к смартфону (с Android 6.0 и выше). После считывания карты клиент авторизуется в «ВТБ онлайн» и спустя пару минут может пользоваться мобильным онлайн-банком. До этого разблокировать приложение можно было в отделении банка, банкомате или через контакт-центр. Пока опция доступна только для тех, кто сам заблокировал свой профиль.

«Для пользователей смартфонов на iOS мы скоро разработаем разблокировку по селфи», – добавил Горшков.

ВТБ также запустил технологию, которая позволяет отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии «ВТБ онлайн» или сразу заблокировать доступ к нему с возможностью восстановления через банкомат, отделение или по NFC.

7 октября «Ведомости» писали, что ВТБ может начать проект по доставке еды в приложении «ВТБ онлайн». Компания разместила на рекрутинговом сервисе hh.ru вакансию руководителя продукта «Еда в ВТБ онлайн». Два источника «Ведомостей», знакомых с планами ВТБ, рассказали, что банк изучает варианты реализации такого сервиса в партнерстве с другим сервисом доставки. Один из источников заявил, что в качестве такого партнера банк рассматривает «Яндекс». Представители ВТБ и «Яндекса» отказались от комментариев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных